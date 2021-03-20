В 31-м туре первенства первого российского дивизиона московское «Чертаново» на своем поле сыграет с ярославским «Шинником». Игра состоится 20 марта, начало — в 15:00 по мск. «Чертаново» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чертаново»

«Чертаново» в данный момент занимает 19 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 24 очка после 30 сыгранных матчей и отстает от безопасной 16 строки аж на десять пунктов .

В минувшем туре первенства московский коллектив потерпел крупное гостевое поражение от воронежского «Факела», проиграв ему со счетом 1:4, а игровым днем ранее он расписал домашнюю мировую с «Волгарем» (1:1).

Сейчас у «чертят» 5-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они четыре раза проиграли и один матч свели вничью. Последняя их виктория датирована 29 ноябрем 2020 года, когда они дома переиграли 1:0 «Нефтехимик».

Прогнозы на ФНЛ

На своей территории «Чертаново» заработало 11 баллов из 17, выиграв три поединка при двух ничейных результатах и девяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 8:17.

«Шинник»

«Шинник» замыкает турнирную таблицу первого российского дивизиона. У него всего 16 набранных очков и только теоретические шансы на спасение.

В данный момент у ярославского коллектива 7-матчевая проигрышная серия в рамках ФНЛ, в которой он пропустил 28 мячей, а забить смог только восемь голов. В этот период было три разгромных фиаско.

В своей последней проведенной игре «черно-синие» на своей арене уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 1:3, а туром ранее они потерпели разгромное поражение на выезде от «Енисея» — 0:6.

На чужом поле «Шинник» добыл всего лишь четыре очка, по разу выиграв и сыграв вничью, а также потерпев 12 поражений, разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 12:43.

Игра первого круга в Ярославле закончилась вничью со счетом 1:1, а в прошлом сезоне «Чертаново» дома уступило «Шиннику» со счетом 0:1.

Прогноз и ставка на «Чертаново» — «Шинник»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чертаново» предлагают — 1.90.

На викторию «Шинника» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.30.

Ярославцы находятся сейчас в таком состоянии, что наверняка продлят свою серию поражений, уступив даже такому же претенденту на вылет. Наша ставка на эту игру — П1.