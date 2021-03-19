В пятницу, 19 марта, в стартовом поединке 30-го тура испанской Сегунды «Лас-Пальмас» на своей арене сразится с «Жироной». Начало игры — в 23:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» еще с двумя коллективами делит десятую позицию во втором по рангу дивизионе Испании. У них по 39 баллов и отставание в семь пунктов от зоны плей-офф.

Островитяне в отрезке последних семи встреч первенства потерпели аж четыре фиаско, правда, три из них случились еще в первой половине февраля, а еще одно было в самом конце зимы.

Также в этот период «желто-синие» раз сыграли вничью и две игры выиграли. Одна из викторий пришлась на минувший тур чемпионата, где была обыграна на выезде «Фуэнлабрада» со счетом 2:1.

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Игры на своей арене принесли «Лас-Пальмасу» 27 баллов из 39. Он выиграл восемь матчей, а также по три раза уступал и расписывал мировые, разница мячей — 20:14.

«Жирона»

«Жирона» является соседом по турнирной таблице своего предстоящего противника. У нее в копилке также числится 39 набранных баллов.

«Жирондинцы» в аналогичный период в рамках первенства смогли добыть только одну победу, которая случилась 21 февраля в родных стенах над «Кастельоном» — 2:1.

Еще в этом отрезке каталонцы трижды играли вничью и столько же раз уходили с поля поверженными. Так в двух минувших турах они поочередно на своей территории уступили 0:1 «Альмерии» и поделили очки с «Луго» (1:1).

Вне родных стен «Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды добыла только 17 баллов. Она победила в четырех встречах и по пять раз проигрывала и расписывала мировые, разница мячей — 13:17.

В первом круге эти команды поделили очки, сыграв 1:1, а в минувшем сезоне «Жирона» в поединках с «Лас-Пальмасом» набрала четыре балла, выиграв 1:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.70.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 2.98, ничья оценена — в 2.92.

В последних трех очных встречах в первом тайме эти команды сподобились только на один забитый мяч. Вполне ожидаемо, что в данной игре первая половине пройдет без забитых мячей. Наш прогноз и ставка — гол в первом тайме: нет.