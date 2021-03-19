ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко Артемий Панарин набрал шесть очков в трех матчах после возвращения из отпускаНХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» со счетом 9:0, Бучневич и Панарин набрали 6 очков на двоих Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн
  • 09:57
    • «Бруклин» обыграл «Индиану», Харден оформил трипл-дабл, «Милуоки» победил «Филадельфию»
  • 09:09
    • Уткин назвал главную ошибку нового руководства ЦСКА
    Все новости спорта

    В первом тайме голов не будет?

    «Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Испании, 19 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Лас-Пальмас Прогнозы на Жирону
    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболист «Лас-Пальмаса»
    В пятницу, 19 марта, в стартовом поединке 30-го тура испанской Сегунды «Лас-Пальмас» на своей арене сразится с «Жироной». Начало игры — в 23:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 19 Марта 2021 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 23:00 Жирона Жирона
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» еще с двумя коллективами делит десятую позицию во втором по рангу дивизионе Испании. У них по 39 баллов и отставание в семь пунктов от зоны плей-офф.

    Островитяне в отрезке последних семи встреч первенства потерпели аж четыре фиаско, правда, три из них случились еще в первой половине февраля, а еще одно было в самом конце зимы.

    Также в этот период «желто-синие» раз сыграли вничью и две игры выиграли. Одна из викторий пришлась на минувший тур чемпионата, где была обыграна на выезде «Фуэнлабрада» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Игры на своей арене принесли «Лас-Пальмасу» 27 баллов из 39. Он выиграл восемь матчей, а также по три раза уступал и расписывал мировые, разница мячей — 20:14.

    «Жирона»

    «Жирона» является соседом по турнирной таблице своего предстоящего противника. У нее в копилке также числится 39 набранных баллов.

    «Жирондинцы» в аналогичный период в рамках первенства смогли добыть только одну победу, которая случилась 21 февраля в родных стенах над «Кастельоном» — 2:1.

  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
  • Вернется ли Роналду «Реал», где воссоединятся Месси и Агуэро, где намерен завершить карьеру Кавани и другие трансферные новости последних дней
  • 15/03/2021

    • Еще в этом отрезке каталонцы трижды играли вничью и столько же раз уходили с поля поверженными. Так в двух минувших турах они поочередно на своей территории уступили 0:1 «Альмерии» и поделили очки с «Луго» (1:1).

    Вне родных стен «Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды добыла только 17 баллов. Она победила в четырех встречах и по пять раз проигрывала и расписывала мировые, разница мячей — 13:17.

    В первом круге эти команды поделили очки, сыграв 1:1, а в минувшем сезоне «Жирона» в поединках с «Лас-Пальмасом» набрала четыре балла, выиграв 1:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.70.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 2.98, ничья оценена — в 2.92.

    В последних трех очных встречах в первом тайме эти команды сподобились только на один забитый мяч. Вполне ожидаемо, что в данной игре первая половине пройдет без забитых мячей. Наш прогноз и ставка — гол в первом тайме: нет.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Карацев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Фучович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мольде — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  4.80
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021     Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Лас-Пальмас» — «Жирона» 19.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.31.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры