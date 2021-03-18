18 марта на «Сан-Сиро» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Милан» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Милан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» текущую компанию Лиги Европы начал еще со второго квалификационного раунда, а на групповом этапе опередил «Лилль», пражскую «Спарту» и «Селтик».

«Россонери» на этой стадии добились четырех побед, а также по разу играли вничью и проигрывали. Забили в этих поединках 12 мячей, а получили в свои ворота семь пробоин.

На стадии 1/16 финала данного турнира коллектив Пиоли прошел сербскую «Црвену Звезду» только из-за правила выездного гола, сыграв 2:2 на выезде и 1:1 на своей территории. А первый поединок с «МЮ» завершился 1:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

К данному поединку «Милан» подходит после домашнего фиаско от «Наполи» (0:1) в рамках Серии А, где он идет вторым. Этим поражением «красно-черные» прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и трижды сыграли вничью, сыграв в этот период только один верховой матч.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал свою компанию в Лиге чемпионов, заняв там третье место на групповой стадии в компании с ПСЖ, «Лейпцигом» и «Истамбулом ББ».

В шести поединках самого престижного еврокубка «красные дьяволы» по три раза побеждали и проигрывали, забили в этих поединках 15 голов, а пропустили в свои ворота десять мячей.

В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы легко преодолели барьер в лице «Реал Сосьедад», выиграв в Испании со счетом 4:0 и сыграв 0:0 дома. Первая игра против своего предстоящего противника завершилась вничью 1:1.

Перед данной игрой «МЮ» в рамках АПЛ, где он идет вторым, обыграл «Вест Хэм» (1:0), тем самым продлив свою беспроигрышную серию до 13 встреч с учетом всех турниров, в которой восемь игр были низовыми.

Между собой эти клубы провели 13 встреч в различных турнирах, обыграв друг друга по пять раз при трех ничьих, разница мячей 20:17 в пользу итальянцев.

Прогноз на «Милан» — «Манчестер Юнайтед»

На тотал больше 2,5 мяча букмекеры предлагают поставить за 1.98, а на низовой тотал — 1.89.

Так как оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то и от данной игры не стоит ждать голевой феерии. Наш прогноз и ставка на этот поединок — ТМ 2,5.