ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко Артемий Панарин набрал шесть очков в трех матчах после возвращения из отпускаНХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» со счетом 9:0, Бучневич и Панарин набрали 6 очков на двоих Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн
  • 09:57
    • «Бруклин» обыграл «Индиану», Харден оформил трипл-дабл, «Милуоки» победил «Филадельфию»
  • 09:09
    • Уткин назвал главную ошибку нового руководства ЦСКА
  • 00:53
    • «Бавария» второй раз обыграла «Лацио» в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:53
    • «Челси» обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 22:07
    • Дубль Вендела помог «Зениту» победить ЦСКА
  • 23:12
    • Гончаренко: У меня есть силы продолжить работу до конца чемпионата
  • 22:56
    • «Севилья» дома переиграла «Эльче»
    Все новости спорта

    На «Сан-Сиро» будет низовой поединок

    «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.89) на тоталы в футбольной Лига Европы 18 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент первого матча
    18 марта на «Сан-Сиро» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Милан» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Милан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Милан»

    «Милан» текущую компанию Лиги Европы начал еще со второго квалификационного раунда, а на групповом этапе опередил «Лилль», пражскую «Спарту» и «Селтик».

    «Россонери» на этой стадии добились четырех побед, а также по разу играли вничью и проигрывали. Забили в этих поединках 12 мячей, а получили в свои ворота семь пробоин.

    На стадии 1/16 финала данного турнира коллектив Пиоли прошел сербскую «Црвену Звезду» только из-за правила выездного гола, сыграв 2:2 на выезде и 1:1 на своей территории. А первый поединок с «МЮ» завершился 1:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    К данному поединку «Милан» подходит после домашнего фиаско от «Наполи» (0:1) в рамках Серии А, где он идет вторым. Этим поражением «красно-черные» прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и трижды сыграли вничью, сыграв в этот период только один верховой матч.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» начал свою компанию в Лиге чемпионов, заняв там третье место на групповой стадии в компании с ПСЖ, «Лейпцигом» и «Истамбулом ББ».

  • Еще прогноз
  • «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.57) и ставки

    • В шести поединках самого престижного еврокубка «красные дьяволы» по три раза побеждали и проигрывали, забили в этих поединках 15 голов, а пропустили в свои ворота десять мячей.

  • Диалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» завершился вничью
  • 12/03/2021

    • В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы легко преодолели барьер в лице «Реал Сосьедад», выиграв в Испании со счетом 4:0 и сыграв 0:0 дома. Первая игра против своего предстоящего противника завершилась вничью 1:1.

    Перед данной игрой «МЮ» в рамках АПЛ, где он идет вторым, обыграл «Вест Хэм» (1:0), тем самым продлив свою беспроигрышную серию до 13 встреч с учетом всех турниров, в которой восемь игр были низовыми.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Между собой эти клубы провели 13 встреч в различных турнирах, обыграв друг друга по пять раз при трех ничьих, разница мячей 20:17 в пользу итальянцев.

    Прогноз на «Милан» — «Манчестер Юнайтед»

    На тотал больше 2,5 мяча букмекеры предлагают поставить за 1.98, а на низовой тотал — 1.89.

    Так как оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то и от данной игры не стоит ждать голевой феерии. Наш прогноз и ставка на этот поединок — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Карацев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мольде — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  4.80
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021     Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Манчестер Юнайтед» 18.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.89.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры