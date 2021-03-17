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    Оборона «Арсенала» ошибется очень быстро?

    «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, РПЛ, 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Арсенал»
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    Александр Ломовицкий
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 марта, начало — в 20:00 мск. «Ахмат» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Марта 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    «Ахмат» в нынешнем сезоне толком ни на что не претендует. На текущий момент грозненская команда идет в районе экватора турнирной таблицы, занимая 11 место.

    В минувшем туре чеченский клуб был болезненно бит действующим чемпионом. Попавший было в кризис «Зенит» легко и непринужденно переиграл «Ахмат» (4:0).

    Атакует «Ахмат» весьма проблемно, соорудив лишь 20 мячей в 22 матче. При этом оборона команды действует явно не лучшим образом (29 пропущенных мячей).

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    У грозненцев три поражения подряд в чемпионате. При этом зона стыков не так уж далеко — всего в восьми очках. В общем, в ближайших матчах нужно поднатужиться.

    «Арсенал»

    Для «Арсенала» нынешний сезон проходит крайне сложно. Команда Дмитрия Парфенова, в кои-то веки, оказалась в опасной зоне.

    Правда, турнирное положение несколько улучшилось в минувшем туре. Туляки дома сумели переиграть ЦСКА (2:1), и теперь поднялись на 14 строчку. Уже хлеб!

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    • Гандикап от зоны прямого вылета составляет 3 пункта. Вот только в атаке дела у команды идут невесело — 19 голов в 22 поединках.

    А вот оборона — худшая в РПЛ (38 пропущенных мячей). Столько же — у доживающего последние месяцы «Тамбова».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.90, на ничью за 3.50, а на «Арсенал» — за 4.30

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    Хозяева провалились в минувшем туре, но в родных стенах, несомненно, понесутся в атаку.

    «Арсенал» в предыдущем туре обыграл «армейцев», но растратил на ту викторию слишком много сил.

    Неубедительная игра туляков в обороне — отличный союзник хозяев, которые наверняка настроены отдалиться от группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62

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