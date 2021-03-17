В среду, 17 марта, «Бавария» на своем поле примет «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Альянц Арене», начнется в 23:00 по московскому времени. «Бавария» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в первом матче 1/8 финала, который прошел в Риме, одержала уверенную победу (4:1) благодаря точным ударам Роберта Левандовски, Джамала Мусиалы и Лероя Сане, а также автоголу Франческо Ачерби.

Мюнхенская команда продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 58 очков после 25 туров.

В трех последних матчах национального первенства подопечные Ханса-Дитера Флика обыграли «Кельн» (5:1), дортмундскую «Боруссию» (4:2) и «Вердер» (3:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После травм у «Баварии» восстанавливаются Дуглас Коста, Танги Ньянзу, Малик Тиллман, Корентен Толиссо, Рон-Торбьен Хофманн и Давид Алаба.

«Лацио»

«Лацио» оказался на грани вылета из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Баварии» (1:4) с крупным счетом. Примечательно, что свой единственный гол римляне забили при счете 0:4 усилиями Хоакина Корреа.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Лацио» занимает седьмое место, набрав 46 очков в 26 турах.

На минувших выходных «орлята» выиграли у «Кротоне» (3:2), хотя перед этим проиграли «Ювентусу» (1:3) и «Болонье» (0:2).

У «Лацио» травмы залечивают Мануэль Лаццари и Луис Фелипе.

Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лацио»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.31, победа «Лацио» — 9.90, ничья — 5.80.

Данная встреча превратилась в формальность после того, как мюнхенцы разгромили римлян на их же поле.

Очевидно, что «орлята» в нынешнем состоянии не способны справиться с действующим победителем турнира, остающимся главным претендентом на завоевание трофея и в этом году.

Не ожидаем ничего другого, кроме победы «Баварии», притом свою инициативу она должна начать воплощать в голы уже в первом тайме. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: п1п1» за 1.84.

Также напрашивается ставка «победа "Баварии" с форой -1,5» за 1.90. Раз уж мюнхенцы выиграли в Риме с разницей в три мяча, то почему бы не сделать это и дома, тем более что «Лацио» будет пытаться атаковать, что приведет к появлению свободных зон.