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    Порадует ли «Бавария» очередным разгромом соперника?

    «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставка (к. 1.84) на матч футбольной Лиги чемпионов 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лацио»
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    Мануэль Нойер
    В среду, 17 марта, «Бавария» на своем поле примет «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Альянц Арене», начнется в 23:00 по московскому времени. «Бавария» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Марта 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» в первом матче 1/8 финала, который прошел в Риме, одержала уверенную победу (4:1) благодаря точным ударам Роберта Левандовски, Джамала Мусиалы и Лероя Сане, а также автоголу Франческо Ачерби.

    Мюнхенская команда продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 58 очков после 25 туров.

    В трех последних матчах национального первенства подопечные Ханса-Дитера Флика обыграли «Кельн» (5:1), дортмундскую «Боруссию» (4:2) и «Вердер» (3:1).

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    После травм у «Баварии» восстанавливаются Дуглас Коста, Танги Ньянзу, Малик Тиллман, Корентен Толиссо, Рон-Торбьен Хофманн и Давид Алаба.

    «Лацио»

    «Лацио» оказался на грани вылета из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Баварии» (1:4) с крупным счетом. Примечательно, что свой единственный гол римляне забили при счете 0:4 усилиями Хоакина Корреа.

    В турнирной таблице итальянской Серии А «Лацио» занимает седьмое место, набрав 46 очков в 26 турах.

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    • На минувших выходных «орлята» выиграли у «Кротоне» (3:2), хотя перед этим проиграли «Ювентусу» (1:3) и «Болонье» (0:2).

    У «Лацио» травмы залечивают Мануэль Лаццари и Луис Фелипе.

    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лацио»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.31, победа «Лацио» — 9.90, ничья — 5.80.

    Данная встреча превратилась в формальность после того, как мюнхенцы разгромили римлян на их же поле.

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    Очевидно, что «орлята» в нынешнем состоянии не способны справиться с действующим победителем турнира, остающимся главным претендентом на завоевание трофея и в этом году.

    Не ожидаем ничего другого, кроме победы «Баварии», притом свою инициативу она должна начать воплощать в голы уже в первом тайме. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: п1п1» за 1.84.

    Также напрашивается ставка «победа "Баварии" с форой -1,5» за 1.90. Раз уж мюнхенцы выиграли в Риме с разницей в три мяча, то почему бы не сделать это и дома, тем более что «Лацио» будет пытаться атаковать, что приведет к появлению свободных зон.

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