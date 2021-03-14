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    Лондонское дерби будет результативным?

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.94) на голы в чемпионате Англии по футболу 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Тоттенхэм»
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    Микель Артета
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Арсенал» вновь выдает сезон несбывшихся надежд. Сейчас команда Микеля Артеты занимает лишь 10 место, имея в своем активе лишь 38 очков.

    «Канониры» вполне могли бы бороться за высокие места, но атакуют слабовато, забив в 27 матчах лишь 35 мячей. При этом оборона «Арсенала» действует довольно-таки монолитно — 28 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «Арсенал» вновь потерял очки. На выезде лондонский клуб не смог переиграть скромный «Бернли» (1:1).

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    В матче первого круга «Арсенал» уступил землякам со счетом 2:0. При этом из пяти последних дерби «канониры» не смогли выиграть ни в одном, уступив трижды.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в минувшем туре чемпионата разжился тремя очками. В домашнем поединке с «Кристал Пэлас» «шпоры» выглядели уверенно, добившись разгромной виктории (4:1).

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    • Нынешнее турнирное положение «шпор» для клуба является неудовлетворительным. 7 место с 45 набранными очками — не самая лучшая диспозиция, однако шансы побороться за первую четверку еще имеются.

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    • Оборона «Тоттенхэма» действует достаточно уверенно. В 27 матчах команда пропустила только 28 раз, а вот в атаке команда выглядит ярче — 46 голов.

    Три кряду победы в чемпионате наверняка улучшили морально-психологический дух в команде Жозе Моуриньо. Вот и в дерби «шпоры» постараются победить.

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.61, на ничью за 3.46, а на «Тоттенхэм» — за 2.83

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    Хозяева нестабильны, но все же представляют из себя грозную силу.

    «Шпоры» еще не потеряли надежд пробиться в зону Лиги чемпионов, к тому же в составе команды Моуриньо имеется ряд высококлассных атакующих исполнителей.

    В составах обоих соперников наличествуют звезды мирового уровня, так что в этой встрече наверняка будет забито несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.94

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