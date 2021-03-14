«Арсенал» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» вновь выдает сезон несбывшихся надежд. Сейчас команда Микеля Артеты занимает лишь 10 место, имея в своем активе лишь 38 очков.

«Канониры» вполне могли бы бороться за высокие места, но атакуют слабовато, забив в 27 матчах лишь 35 мячей. При этом оборона «Арсенала» действует довольно-таки монолитно — 28 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Арсенал» вновь потерял очки. На выезде лондонский клуб не смог переиграть скромный «Бернли» (1:1).

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В матче первого круга «Арсенал» уступил землякам со счетом 2:0. При этом из пяти последних дерби «канониры» не смогли выиграть ни в одном, уступив трижды.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в минувшем туре чемпионата разжился тремя очками. В домашнем поединке с «Кристал Пэлас» «шпоры» выглядели уверенно, добившись разгромной виктории (4:1).

Нынешнее турнирное положение «шпор» для клуба является неудовлетворительным. 7 место с 45 набранными очками — не самая лучшая диспозиция, однако шансы побороться за первую четверку еще имеются.

Оборона «Тоттенхэма» действует достаточно уверенно. В 27 матчах команда пропустила только 28 раз, а вот в атаке команда выглядит ярче — 46 голов.

Три кряду победы в чемпионате наверняка улучшили морально-психологический дух в команде Жозе Моуриньо. Вот и в дерби «шпоры» постараются победить.

«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.61, на ничью за 3.46, а на «Тоттенхэм» — за 2.83

Хозяева нестабильны, но все же представляют из себя грозную силу.

«Шпоры» еще не потеряли надежд пробиться в зону Лиги чемпионов, к тому же в составе команды Моуриньо имеется ряд высококлассных атакующих исполнителей.

В составах обоих соперников наличествуют звезды мирового уровня, так что в этой встрече наверняка будет забито несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.94