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    Использует ли «Вест Бромвич» шанс на спасение?

    «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, АПЛ, 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич»
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    ВБА идет на 19 месте
    В 28 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Кристал Пэлас» примет «Вест Бромвич» на стадионе «Сэлхерст Парк». Игра состоится 13 марта в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 18:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
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    «Кристал Пэлас»

    В данный момент «Кристал Пэлас» идет на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка и опережает зону вылета на восемь пунктов.

    К этому поединку «стекольщики» подходят после гостевого разгрома от «Тоттенхэма» (1:4). Ранее у них была домашняя мировая с «Манчестер Юнайтед» (0:0), что стало второй подряд ничьей с таким же счетом.

    Перед этим они в своих стенах поделили очки с «Фулхэмом» (0:0) и обыграли на выезде «Брайтон» (2:1), а еще ранее потерпели два подряд поражения с общим счетом 0:5.

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    Таким образом, в шести предыдущих поединках «Орлы» одержали лишь одну победу при трех поражениях.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» только вернулся в АПЛ, и тут же рискует покинуть элитный дивизион. Сейчас команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 18 очков.

    «Дрозды» атакуют крайне слабо, забив в 28 матчах лишь 20 мячей. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 56 пропущенных мячей.

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  • 08/03/2021

    • В минувшем туре «Вест Бромвич» дома играл с «Ньюкаслом». В итоге «Дрозды» разжились лишь одним баллом — ничья 0:0.

    Перед этим ВБА протерпел домашнее поражение от «Эвертона» (0:1), а также одержал победу на своем поле «Брайтон» (1:0).

    «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.

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    Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич» 13.03.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.75.
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