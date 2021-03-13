В 28 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Кристал Пэлас» примет «Вест Бромвич» на стадионе «Сэлхерст Парк». Игра состоится 13 марта в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

В данный момент «Кристал Пэлас» идет на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка и опережает зону вылета на восемь пунктов.

К этому поединку «стекольщики» подходят после гостевого разгрома от «Тоттенхэма» (1:4). Ранее у них была домашняя мировая с «Манчестер Юнайтед» (0:0), что стало второй подряд ничьей с таким же счетом.

Перед этим они в своих стенах поделили очки с «Фулхэмом» (0:0) и обыграли на выезде «Брайтон» (2:1), а еще ранее потерпели два подряд поражения с общим счетом 0:5.

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Таким образом, в шести предыдущих поединках «Орлы» одержали лишь одну победу при трех поражениях.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» только вернулся в АПЛ, и тут же рискует покинуть элитный дивизион. Сейчас команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 18 очков.

«Дрозды» атакуют крайне слабо, забив в 28 матчах лишь 20 мячей. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 56 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Вест Бромвич» дома играл с «Ньюкаслом». В итоге «Дрозды» разжились лишь одним баллом — ничья 0:0.

Перед этим ВБА протерпел домашнее поражение от «Эвертона» (0:1), а также одержал победу на своем поле «Брайтон» (1:0).

«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.