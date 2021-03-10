В 29-м туре первенства первого российского дивизиона «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сыграет с московским «Торпедо». Игра состоится 10 марта, начало — в 16:00 по мск. «Оренбург» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» с 57 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в РПЛ, всего на два балла.

Первый матч после зимнего перерыва «газовики» провели неудачно, проиграв в родных стенах воронежскому «Факелу» со счетом 1:2, что стало на тот момент их вторым фиаско за последние девять игр первенства.

В следующей весенней встрече «бело-синие» разгромили на выезде безнадежного аутсайдера ярославский «Шинник» (4:1). Это была их шестой викторией за 11 последних матчей в ФНЛ.

Прогнозы на ФНЛ

На своей арене «Оренбург» в текущем чемпионате потерпел лишь два поражения, еще шесть раз побеждал и пять раз делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных — 20:13.

«Торпедо»

Перед стартом данного тура «Торпедо» разместилось на четвертом месте в турнирной таблице, набрав на три очка меньше, чем предстоящий противник.

Московский коллектив вторую часть чемпионата начал неудачно, набрав только один балл в двух проведенных встречах. Этот пункт он заработал в домашней игре со «СКА-Хабаровск» (0:0), а еще проиграл в минувшем туре в родных стенах «Чайке» — 1:2.

Сейчас у «автозаводцев» 4-матчевая безвыигрышная серия в рамках ФНЛ, в которой они дважды терпели фиаско и два раза сыграли вничью, забив за весь этот период лишь один гол.

13 выездных встреч текущего чемпионата принесли «Торпедо» восемь викторий, три мировых исхода и два поражения, разница мячей в них составляет 26:9.

В первом круге «Оренбург» выиграл у «Торпедо» на его поле со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.40.

На викторию «Торпедо» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.20.

Считаем, что в предстоящей игре претенденты на повышения сыграют осторожно и не забьют более двух мячей на двоих. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5.