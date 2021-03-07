В воскресенье, 7 марта, в 24-м туре первой Бундеслиги «Кельн» на своей территории сразится с «Вердером». Начало игры — в 17:30 по мск. «Кельн» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» перед стартом этого тура занимает 14 место в турнирной таблице первой Бундеслиги, набрав 21 очко в 23 проведенных встречах и опережает опасную зону на три балла.

В минувшем игровом дне «козлы» были разгромлены в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:5, а ранее дома потерпели поражение от «Штутгарта» (0:1). Сейчас у них три проигрыша подряд, где был забит всего один гол.

Выиграл коллектив лишь три из 12 предыдущих матчей немецкого первенства, а в остальных девяти встречах неизменно проигрывал и забил только в одной из этих игр.

Все прогнозы на Бундеслигу

Отметим, что в текущем розыгрыше Бундеслиги «Кельн» дома играет хуже, чем на выезде: 6 из 21 баллов он набрал в родных стенах. Команда выиграла только раз при трех ничьих и семи фиаско, разница мячей — 11:20.

«Вердер»

Сейчас «Вердер» с 26 набранными очками находится на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, оторвавшись на восемь пунктов от опасной зоны.

В своей последней проведенной игре первенства бременцы добились домашней виктории над крепким «Айнтрахтом» (2:1), а туром ранее потерпели крупное поражение в гостях у «Хоффенхайма» (0:4).

Это фиаско стало для «музыкантов» первым за последние пять игр Бундеслиги, а победить удалось всего три раза за минувшие девять поединков. Причем две из трех побед были гостевыми.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Вердер» заработал столько, сколько и дома (по 13 пунктов). «Зелено-белые» выиграли три раза при четырех мировых и фиаско, разница мячей — 15:18.

В первом круге эти клубы сыграли вничью (1:1), а в прошлом сезоне обменялись домашними победами — 1:0 и 1:6.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вердера» предлагают — 2.75.

На викторию «Кельна» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.25.

В последнее время эти команды между собой часто играют нерезультативно, однако на этот раз все же ждем пару забитых мячей от них. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.