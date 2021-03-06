«Шинник»
«Шинник» в нынешнем сезоне откровенно не впечатляет. Более того, сейчас команда занимает последнее 22 место, имея в своем активе только 16 очков.
Вот и старт весенней части сезона ярославский клуб провалил. На выезде «Шинник» был болезненно бит воскресающей на глазах «Чайкой» (5:1).
Ярославцы отстают по всем статьям. Подумать только, команда в 27 матчах пропустила уже 60 мячей, что является худшим результатом в лиге.
Тем не менее, «Шинник» продолжает борьбу за выживание. Правда, только математическую, ведь ликвидировать отставание в 14 очков от спасительного 16 места команде едва по силам.
«Оренбург»
«Оренбург» в первой части сезона виделся одним из фаворитов лиги. Вот только команде Марцела Лички отчетливо не хватало класса.
Сейчас команда занимает 3 место в турнирной таблице с 54 очками в активе. Бороться за прямой выход в элиту — вот цель клуба, но конкуренты уж больно мощные.
В минувшем туре «Оренбург» сенсационно проиграл. Дома команда уступила «Факелу» (1:2), причем все вышло абсолютно по делу.
Оренбуржцы выглядят не столь впечатляюще относительно «крылышек» и «Нижнего Новгорода». Впрочем, Личка горит желанием посрамить многочисленных скептиков.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.52, на ничью за 3.86, а на «Шинник» — за 6.05
Хозяевам уже вряд ли что-то поможет, да и по игре ярославцы видятся безоговорочным аутсайдером.
«Оренбург» бьется за прямую путевку в элиту, и после поражения от «Факела» твердо намерен взять три очка.
Ярославцы выглядят крайне слабо, к тому же гости мотивированы вдвойне после поражения в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 с коэффициентом 1.67