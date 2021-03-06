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    «Оренбург» удачно погостит в Ярославле

    «Шинник» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, ФНЛ, 6 марта 2021 года

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    «Шинник» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Шинник» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шинник»

    «Шинник» в нынешнем сезоне откровенно не впечатляет. Более того, сейчас команда занимает последнее 22 место, имея в своем активе только 16 очков.

    Вот и старт весенней части сезона ярославский клуб провалил. На выезде «Шинник» был болезненно бит воскресающей на глазах «Чайкой» (5:1).

    Ярославцы отстают по всем статьям. Подумать только, команда в 27 матчах пропустила уже 60 мячей, что является худшим результатом в лиге.

    Прогнозы на ФНЛ

    Тем не менее, «Шинник» продолжает борьбу за выживание. Правда, только математическую, ведь ликвидировать отставание в 14 очков от спасительного 16 места команде едва по силам.

    «Оренбург»

    «Оренбург» в первой части сезона виделся одним из фаворитов лиги. Вот только команде Марцела Лички отчетливо не хватало класса.

    Сейчас команда занимает 3 место в турнирной таблице с 54 очками в активе. Бороться за прямой выход в элиту — вот цель клуба, но конкуренты уж больно мощные.

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    • В минувшем туре «Оренбург» сенсационно проиграл. Дома команда уступила «Факелу» (1:2), причем все вышло абсолютно по делу.

    Оренбуржцы выглядят не столь впечатляюще относительно «крылышек» и «Нижнего Новгорода». Впрочем, Личка горит желанием посрамить многочисленных скептиков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.52, на ничью за 3.86, а на «Шинник» — за 6.05

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    Хозяевам уже вряд ли что-то поможет, да и по игре ярославцы видятся безоговорочным аутсайдером.

    «Оренбург» бьется за прямую путевку в элиту, и после поражения от «Факела» твердо намерен взять три очка.

    Ярославцы выглядят крайне слабо, к тому же гости мотивированы вдвойне после поражения в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 с коэффициентом 1.67

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