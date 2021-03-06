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    Сможет ли «Лестер» прервать серию без побед?

    «Брайтон» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, АПЛ, 6 марта 2021 тура

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    Каспер Шмейхель
    В 27-м туре чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Лестер». Матч пройдет 6 марта на стадионе «Фалмер». Начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Марта 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    Безвыигрышная серия «Брайтона» насчитывает пять матчей: четыре — в чемпионате и один — в Кубке Англии, где команда вылетела как раз от «Лестера» (0:1).

    В трех последних турах АПЛ «Брайтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), а затем проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) и «Вест Бромвичу» (0:1).

    В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает 16-е место. У команды в активе 26 очков в 26 матчах, а от зоны вылета ее отделяют всего 3 очка.

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    Заметим, что «Брайтон» пропускает меньше всех голов из команд нижней десятки — 33. Забито при этом 26.

    «Лестер»

    «Лестер» в феврале бесславно вылетел из Лиги Европы, не сумев забить «Славии» — 0:0 и 0:2. С этого поражения началась трехматчевая серия «лис» без побед.

    В двух последних турах АПЛ «Лестер» сперва уступил «Арсеналу» — 1:3, а затем сыграл вничью с «Бернли» — 1:1. А вот до этого дела обстояли лучше — победы со счетом 2:1 над «Астон Виллой» и 3:1 над «Ливерпулем».

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    • В таблице АПЛ «Лестер» занимает третье место. У команды Брендана Роджерса в активе 50 очков после 27 игр. При этом в борьбе за еврокубки «Лестер» от идущего пятым «Челси» отделяют 6 очков (у «синих» есть матч в запасе).

    По забитым голам «Лестер» — третий в лиге (46 мячей). Пропустила команда 31 раз.

    Прогноз и ставка на «Брайтон» — «Лестер»

    Букмекеры дают коэффициент 2,64 на «Брайтон», 3,40 — на ничью и 2,90 — на победу «Лестера».

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    В этом сезоне команды встречались уже дважды. В вышеупомянутом матче Кубка Англии «Лестер» выиграл со счетом 1:0, а в первом круге АПЛ «лисы» разгромили «Брайтон» — 3:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Лестер» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,94.

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