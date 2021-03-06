В 27-м туре чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Лестер». Матч пройдет 6 марта на стадионе «Фалмер». Начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон энд Хоув Альбион»

Безвыигрышная серия «Брайтона» насчитывает пять матчей: четыре — в чемпионате и один — в Кубке Англии, где команда вылетела как раз от «Лестера» (0:1).

В трех последних турах АПЛ «Брайтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), а затем проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) и «Вест Бромвичу» (0:1).

В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает 16-е место. У команды в активе 26 очков в 26 матчах, а от зоны вылета ее отделяют всего 3 очка.

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Заметим, что «Брайтон» пропускает меньше всех голов из команд нижней десятки — 33. Забито при этом 26.

«Лестер»

«Лестер» в феврале бесславно вылетел из Лиги Европы, не сумев забить «Славии» — 0:0 и 0:2. С этого поражения началась трехматчевая серия «лис» без побед.

В двух последних турах АПЛ «Лестер» сперва уступил «Арсеналу» — 1:3, а затем сыграл вничью с «Бернли» — 1:1. А вот до этого дела обстояли лучше — победы со счетом 2:1 над «Астон Виллой» и 3:1 над «Ливерпулем».

В таблице АПЛ «Лестер» занимает третье место. У команды Брендана Роджерса в активе 50 очков после 27 игр. При этом в борьбе за еврокубки «Лестер» от идущего пятым «Челси» отделяют 6 очков (у «синих» есть матч в запасе).

По забитым голам «Лестер» — третий в лиге (46 мячей). Пропустила команда 31 раз.

Прогноз и ставка на «Брайтон» — «Лестер»

Букмекеры дают коэффициент 2,64 на «Брайтон», 3,40 — на ничью и 2,90 — на победу «Лестера».

В этом сезоне команды встречались уже дважды. В вышеупомянутом матче Кубка Англии «Лестер» выиграл со счетом 1:0, а в первом круге АПЛ «лисы» разгромили «Брайтон» — 3:0.

Прогноз и ставка на матч — «Лестер» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,94.