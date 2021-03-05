5 марта в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Овьедо» в рамках 28-го тура Сегунды. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

С 53 очками «Эспаньол» находится на второй позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на четыре пункта от лидера, а третье место опережает лишь на балл.

В минувшем туре «попугаи» в Хихоне сыграли вничью 1:1 со «Спортингом», а перед этим на своей арене обыграли дома «Сабадель» (1:0) и в гостях «Мальорку» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою 4-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

Сперва в этом отрезке каталонцы проиграли в Кубке страны «Осасуне» (0:2), а затем они в рамах Сегунды уступили в гостях «Жироне» (0:1) и дома «Райо Вальекано» (2:3). После чего расписали мировую на выезде с «Луго» (1:1).

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Клуб из Барселоны в родных стенах набрал 31 очко из 53, выиграв десять встреч при одной мировой и двух фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 22:7.

«Овьедо»

«Овьедо» перед этим туром разместился на 11 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, имея в своем активе 35 очков и опережает зону вылета на восемь пунктов.

В минувшем туре первенства «синие» на своей арене минимально обыграли «Сарагосу» (1:0), а перед этим расписали выездную мировую с «Фуэнлабрадой» (2:2) и дома обыграли «Луго» со счетом 3:1.

А еще ранее«карбайонцы» два раза подряд проигрывали и не побеждали в шести встречах подряд. Причем в четырех из шести тех матчей они не забивали ни одного гола.

В гостях «Овьедо» набрал 15 очков из 35 общих. Коллектив выиграл трижды, шесть раз делил очки с оппонентами и четыре раза был повержен, разница забитых и пропущенных в них составляет 11:13.

В первом круге «попугаи» выиграли в Овьедо со счетом 2:0.

Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Овьедо»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.65, победа «Овьедо» — 5.85, ничья — 3.76.

Прогнозируем, что каталонцы, стремящиеся вернутся сходу в Примеру, возьмут три очка в домашней игре с середняком лиги. Наша ставка — П1.