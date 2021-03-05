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    «Попугаи» не отдадут вторую строку?

    «Эспаньол» — «Овьедо». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, чемпионат Испании, 5 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Овьедо»
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    Рауль Де Томас
    5 марта в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Овьедо» в рамках 28-го тура Сегунды. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Марта 2021 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 6.40
  • Ставка!
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    «Эспаньол»

    С 53 очками «Эспаньол» находится на второй позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на четыре пункта от лидера, а третье место опережает лишь на балл.

    В минувшем туре «попугаи» в Хихоне сыграли вничью 1:1 со «Спортингом», а перед этим на своей арене обыграли дома «Сабадель» (1:0) и в гостях «Мальорку» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою 4-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

    Сперва в этом отрезке каталонцы проиграли в Кубке страны «Осасуне» (0:2), а затем они в рамах Сегунды уступили в гостях «Жироне» (0:1) и дома «Райо Вальекано» (2:3). После чего расписали мировую на выезде с «Луго» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Клуб из Барселоны в родных стенах набрал 31 очко из 53, выиграв десять встреч при одной мировой и двух фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 22:7.

    «Овьедо»

    «Овьедо» перед этим туром разместился на 11 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, имея в своем активе 35 очков и опережает зону вылета на восемь пунктов.

    В минувшем туре первенства «синие» на своей арене минимально обыграли «Сарагосу» (1:0), а перед этим расписали выездную мировую с «Фуэнлабрадой» (2:2) и дома обыграли «Луго» со счетом 3:1.

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    • А еще ранее«карбайонцы» два раза подряд проигрывали и не побеждали в шести встречах подряд. Причем в четырех из шести тех матчей они не забивали ни одного гола.

    В гостях «Овьедо» набрал 15 очков из 35 общих. Коллектив выиграл трижды, шесть раз делил очки с оппонентами и четыре раза был повержен, разница забитых и пропущенных в них составляет 11:13.

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    В первом круге «попугаи» выиграли в Овьедо со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Овьедо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.65, победа «Овьедо» — 5.85, ничья — 3.76.

    Прогнозируем, что каталонцы, стремящиеся вернутся сходу в Примеру, возьмут три очка в домашней игре с середняком лиги. Наша ставка — П1.

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