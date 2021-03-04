«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 21:00 мск. «Вест Бромвич» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» проводит откровенно провальный сезон. Сейчас вернувшаяся в АПЛ команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 17 очков.

Команда атакует крайне слабо, забив в 26 матчах лишь 20 раз. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 55 пропущенных мячей.

В минувшем туре «дрозды» добыли стратегически важную викторию. Дома был минимально обыгран «Брайтон».

Все прогнозы на АПЛ

Поединки против «Эвертона» для команды проходят откровенно неудачно. В пяти последних матчах «дрозды» добились лишь двух ничьих при трех коллизиях.

«Эвертон»

«Эвертон» в минувшем туре чемпионата разжился тремя очками. Дома ливерпульский клуб играл с «Саутгемптоном», и в итоге покинул поле со щитом — 1:0.

Команда у Карло Анчелотти очень способная. Да и могло ли быть иначе. Если в ее составе блистают звезды Ришарлисон, Хамес Родригес и Доминик Кальверт-Льюин.

Не так давно «Эвертон» одолел своих земляков из «Ливерпуля». Между тем, стабильности команде Анчелотти явно недостает, иначе она куда реальнее претендовала бы, как минимум, на место в первой четверке.

Именно в матчах с середняками и аутсайдерами ливерпульцы частенько оступаются. Так что нужно срочно делать надлежащие выводы и, наконец-то, обрастать мышцами для более серьезных задач.

Прогноз и ставка на «Вест Бромвич» — «Эвертон»

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.90, на ничью за 3.82, а на «Вест Бромвич» — за 4.38

Оборона хозяев в большинстве матчей представляет собой форменный проходной двор.

Гости сильны, но нестабильны, так что явно попытаются быстро взломать защитные порядки «дроздов».

Команда Анчелотти обладает качественным подбором исполнителей в атакующей линии, и смять оборону аутсайдера просто обязана. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.86