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    Атака «Эвертона» сразу проявит себя?

    «Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, АПЛ, 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Эвертон»
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    Доминик Кальверт-Льюин
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 21:00 мск. «Вест Бромвич» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 21:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» проводит откровенно провальный сезон. Сейчас вернувшаяся в АПЛ команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 17 очков.

    Команда атакует крайне слабо, забив в 26 матчах лишь 20 раз. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 55 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «дрозды» добыли стратегически важную викторию. Дома был минимально обыгран «Брайтон».

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    Поединки против «Эвертона» для команды проходят откровенно неудачно. В пяти последних матчах «дрозды» добились лишь двух ничьих при трех коллизиях.

    «Эвертон»

    «Эвертон» в минувшем туре чемпионата разжился тремя очками. Дома ливерпульский клуб играл с «Саутгемптоном», и в итоге покинул поле со щитом — 1:0.

    Команда у Карло Анчелотти очень способная. Да и могло ли быть иначе. Если в ее составе блистают звезды Ришарлисон, Хамес Родригес и Доминик Кальверт-Льюин.

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  • 01/03/2021

    • Не так давно «Эвертон» одолел своих земляков из «Ливерпуля». Между тем, стабильности команде Анчелотти явно недостает, иначе она куда реальнее претендовала бы, как минимум, на место в первой четверке.

    Именно в матчах с середняками и аутсайдерами ливерпульцы частенько оступаются. Так что нужно срочно делать надлежащие выводы и, наконец-то, обрастать мышцами для более серьезных задач.

    Прогноз и ставка на «Вест Бромвич» — «Эвертон»

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.90, на ничью за 3.82, а на «Вест Бромвич» — за 4.38

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    Оборона хозяев в большинстве матчей представляет собой форменный проходной двор.

    Гости сильны, но нестабильны, так что явно попытаются быстро взломать защитные порядки «дроздов».

    Команда Анчелотти обладает качественным подбором исполнителей в атакующей линии, и смять оборону аутсайдера просто обязана. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.86

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    Прогноз и ставка на матч «Вест Бромвич» — «Эвертон» 04.03.2021 в 21:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.86.
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