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    «Лестер» и «Арсенал» проведут скучный матч?

    «Лестер» — «Арсенал» Лондон. Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат Англии 28 февраля 2021 года

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    Джейми Варди
    «Лестер» сыграет на своем поле с лондонским «Арсеналом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 15:00 мск. «Лестер» — «Арсенал» Лондон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Февраля 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 15:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» по-прежнему находится в топ-4 турнирной таблицы АПЛ. После 25-ти сыгранных матчей команда Брэндана Роджерса занимает третье место.

    И судя по недавним результатам, подвинуть «Лестер» за пределы первой четверки будет крайне сложно.

    В прошлом туре «Лестер» выиграл на выезде у «Астон Виллы», а перед этим одержал домашнюю победу над «Ливерпулем». И кроме того, в феврале «лисы» обыграли «Фулхэм» и разошлись миром с «Вулверхэмптоном».

    Если посмотреть более глобально, у «Лестера» в 15-ти предыдущих турах лишь два поражения.

    Как ни странно, но на этой неделе «Лестер» завершил выступления в Лиге Европы. Команда Роджерса проиграла по сумме двух матчей пражской «Славии». Но это только поможет «Лестеру» достигнуть своей цели в АПЛ.

    «Арсенал»

    Тем временем «Арсенал» почти героически прошел «Бенфику» и теперь продолжит борьбу за победу в Лиге Европы. Сложно даже вспомнить, когда «канониры» последний раз отыгрывались и вырывали победу в матче, где все решается здесь и сейчас. Волевая победа над «Бенфикой» еще раз подтвердила, что «Арсенал» находится на правильном пути.

    И, возможно, именно Лига Европы станет для «Арсенала» приоритетом. В АПЛ команда Микеля Артеты находится всего лишь на 11-й строчке и уже вряд ли поднимется выше седьмого-восьмого места.

    Все прогнозы на АПЛ

    В игре «Арсенала» в последнее время действительно можно было наблюдать позитивные изменения, но, с другой стороны, в пяти предыдущих турах лондонский клуб одержал лишь одну победу и потерпел три поражения. «Канониры» проиграли «Вулверхэмптону», «Астон Вилле» и «Манчестер Сити».

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» можно поставить за 2,53, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Арсенала» — за 2.98.

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    По поводу возможного исхода в данном случае рассуждать крайне сложно. Очевидно, что «Лестер» будет играть в своей привычной манере — отдаст сопернику мяч, а сам будет периодически выбегать в контратаки. Шансы на победу действительно 50 на 50.

    Но почти нет сомнений, что «Лестер» и «Арсенал» вряд ли порадуют результативным футболом.

    Ставка - тотал матча меньше 2,5 за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью со счетом 1:1 за 5.90.

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