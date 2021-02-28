«Лестер»
«Лестер» по-прежнему находится в топ-4 турнирной таблицы АПЛ. После 25-ти сыгранных матчей команда Брэндана Роджерса занимает третье место.
И судя по недавним результатам, подвинуть «Лестер» за пределы первой четверки будет крайне сложно.
В прошлом туре «Лестер» выиграл на выезде у «Астон Виллы», а перед этим одержал домашнюю победу над «Ливерпулем». И кроме того, в феврале «лисы» обыграли «Фулхэм» и разошлись миром с «Вулверхэмптоном».
Если посмотреть более глобально, у «Лестера» в 15-ти предыдущих турах лишь два поражения.
Как ни странно, но на этой неделе «Лестер» завершил выступления в Лиге Европы. Команда Роджерса проиграла по сумме двух матчей пражской «Славии». Но это только поможет «Лестеру» достигнуть своей цели в АПЛ.
«Арсенал»
Тем временем «Арсенал» почти героически прошел «Бенфику» и теперь продолжит борьбу за победу в Лиге Европы. Сложно даже вспомнить, когда «канониры» последний раз отыгрывались и вырывали победу в матче, где все решается здесь и сейчас. Волевая победа над «Бенфикой» еще раз подтвердила, что «Арсенал» находится на правильном пути.
И, возможно, именно Лига Европы станет для «Арсенала» приоритетом. В АПЛ команда Микеля Артеты находится всего лишь на 11-й строчке и уже вряд ли поднимется выше седьмого-восьмого места.
В игре «Арсенала» в последнее время действительно можно было наблюдать позитивные изменения, но, с другой стороны, в пяти предыдущих турах лондонский клуб одержал лишь одну победу и потерпел три поражения. «Канониры» проиграли «Вулверхэмптону», «Астон Вилле» и «Манчестер Сити».
Прогноз и ставка
На «Лестер» можно поставить за 2,53, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Арсенала» — за 2.98.
По поводу возможного исхода в данном случае рассуждать крайне сложно. Очевидно, что «Лестер» будет играть в своей привычной манере — отдаст сопернику мяч, а сам будет периодически выбегать в контратаки. Шансы на победу действительно 50 на 50.
Но почти нет сомнений, что «Лестер» и «Арсенал» вряд ли порадуют результативным футболом.
Ставка - тотал матча меньше 2,5 за 1.91.
Также можно рассмотреть ставку на ничью со счетом 1:1 за 5.90.