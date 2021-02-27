«Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 58 очков.

Роберт Евдокимов строит отличный коллектив: ему не впервой. Атакует «Нижний Новгород» не особо результативно, забив лишь 39 мячей в 26 матчах. При этом оборона команды действует весьма надежно — только 15 пропущенных мячей.

С «Крыльями Советов» команда играет не очень удачно. Из пяти свиданий нижегородцы выиграли только однажды при трех поражениях.

Прогнозы на ФНЛ

Вот и матч первого круга команда Евдокимова провалила. В Самаре нижегородцы были показательно биты со счетом 3:0.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» зимой обыгрывали всех подряд на сборах. Крепкая рука Игоря Осинькина уже заметна: его подопечные мощно атакуют, а Иван Сергеев штампует голы, словно автомат Калашникова.

Сейчас команда занимает 2 место в турнирной таблице с 55 очками в активе. При этом атака «Крылья Советов» выглядит по-настоящему мощно: в 26 матчах забито 55 мячей.

Иван Сергеев — настоящая отрада! В 23 матчах форвард наколотил уже 22 гола. Самарский Герд Мюллер — не иначе!

Выезд в гости к конкуренту в борьбе за РПЛ по своей значимости является битвой за 6 очков. Настроение у самарцев отличное, особенно если учесть, что в недавнем кубковом матче с «Химками» «крылышки» показали свою силу, обыграв представителя элиты со счетом 0:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.28, на ничью за 3.05, а на «Нижний Новгород» — за 3.30

Хозяева полны решимости поквитаться за разгромное поражение в первом круге.

«Крылья Советов» по игре видится фаворитом турнира, к тому же команда много забивала на сборах.

Обе команды борются за выход в РПЛ, и в очной встрече постараются взять максимум. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 1.75 с коэффициентом 1.65