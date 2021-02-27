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    Там где «крылышки», там и голы?

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, ФНЛ, 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев
    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 58 очков.

    Роберт Евдокимов строит отличный коллектив: ему не впервой. Атакует «Нижний Новгород» не особо результативно, забив лишь 39 мячей в 26 матчах. При этом оборона команды действует весьма надежно — только 15 пропущенных мячей.

    С «Крыльями Советов» команда играет не очень удачно. Из пяти свиданий нижегородцы выиграли только однажды при трех поражениях.

    Прогнозы на ФНЛ

    Вот и матч первого круга команда Евдокимова провалила. В Самаре нижегородцы были показательно биты со счетом 3:0.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» зимой обыгрывали всех подряд на сборах. Крепкая рука Игоря Осинькина уже заметна: его подопечные мощно атакуют, а Иван Сергеев штампует голы, словно автомат Калашникова.

    Сейчас команда занимает 2 место в турнирной таблице с 55 очками в активе. При этом атака «Крылья Советов» выглядит по-настоящему мощно: в 26 матчах забито 55 мячей.

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    Выезд в гости к конкуренту в борьбе за РПЛ по своей значимости является битвой за 6 очков. Настроение у самарцев отличное, особенно если учесть, что в недавнем кубковом матче с «Химками» «крылышки» показали свою силу, обыграв представителя элиты со счетом 0:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.28, на ничью за 3.05, а на «Нижний Новгород» — за 3.30

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    Хозяева полны решимости поквитаться за разгромное поражение в первом круге.

    «Крылья Советов» по игре видится фаворитом турнира, к тому же команда много забивала на сборах.

    Обе команды борются за выход в РПЛ, и в очной встрече постараются взять максимум. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 1.75 с коэффициентом 1.65

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