В среду, 24 февраля, в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа «Брентфорд» дома сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» провалил последние три игры чемпионата, проиграв все. Сперва в этой серии он в родных стенах потерпел фиаско от «Барнсли» со счетом 0:2.

После чего в выездных играх первенства уступил поочередно КПР (1:2) и «Дерби» (0:2). Отметим, что перед этим неудачным периодом «пчелы» имели 21-матчевую беспроигрышную серию в рамках Чемпионшипа.

Из-за этих фиаско клуб из Лондона все же остался на второй строке в турнирной таблице, но третий «Уотфорд» уступаем ему только по разнице мячей, а «Суонси» отстает на балл при игре в запасе.

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В родных стенах «Брентфорд» набрал 29 очков из 57 общих. Лондонцы выиграли восемь встреч, пять раз делили очки с оппонентами и дважды проигрывали, разница забитых и пропущенных в этих поединках составляет 29:17.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» также неудачно провел свои последние встречи первенства, проиграв не три подряд игры, а только две. По 0:1 коллектив был обыгран дома «Бирмингемом» и в гостях «Сток Сити».

Перед этим «совы» обыграли на своей территории «Уикомб» со счетом 2:0. Эта виктория стала для них шестой в чемпионате за последние 11 игр, еще в этот период было четыре фиаско и одна ничья.

В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Англии коллектив идет в зоне вылета, на 23 месте, имея на своем счету 28 очков и отстает от безопасной 21 позиции на три пункта.

15 гостевых поединков этого розыгрыша Чемпионшипа принесли «Шеффилд Уэнсдей» только три выигрыша, еще два раза была ничья и десять поединков он проиграл, разница мячей — 9:23.

В первом круге «пчелы» выиграли в гостях 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 5:0 и 1:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брентфорда» — 1.60, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 5.90, ничья — 4.14.

Прогнозируем, что один из лидеров первенства перервет свою серию поражений, обыграв дома аутсайдера с разницей минимум в один мяч. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1).