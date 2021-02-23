Римский «Лацио» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Римляне попали в плей-офф ЛЧ, заняв второе место в своей группе, в которой не проиграли ни одного матча (2 победы, 4 ничьи), уступив лидерство «Боруссии» Дортмунд (3:1 дома и 1:1 в гостях).

В конце января «Лацио» в гостевом матче Серии А победил «Аталанту» (3:1) , а февраль начал дома обыграв «Кальяри» (1:0),.

В последних матчах подопечные Симоне Индзаги в Милане проиграли «Интеру» (1:3) а затем дома справились с «Сампдорией» (1:0) .

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После 23 туров Серии А «Лацио» с 43 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 38-30, 14 голов забил Чиро Иммобиле.

«Бавария»

Мюнхенцы выиграли свою группу в этом розыгрыше ЛЧ, обойдя «Атлетико», и в 13-й раз подряд примут участие в плей-офф турнира, действующим победителем которого являются.

В феврале «Бавария» выступала в Катаре на клубном чемпионате мира, где в полуфинале выбила египетский «Ал-Ахли», а в финале победила мексиканский «Тигрес» (1:0).

Выезд на турнир плохо повлиял на команду, растерявшую очки в последних матчах. Сначала «Бавария» дома не справилась с «Арминией» (3:3), а потом во Франкфурте проиграла «Айнтрахту» (1:2).

После 22 туров Бундеслиги «Бавария» с 49 очками лидирует в таблице, на 2 очка обгоняя «Лейпциг». Разница мячей 62-31, Роберт Левандовски забил 26 голов.

В команде вспышка коронавируса — к Леону Горецке, Хави Мартинесу и Томасу Мюллеру недавно присоединился Бенжамен Павар. Травму получил хавбек Корантен Толиссо.

Прогноз и ставки

На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Баварии» — 1.68.

На проход «Лацио» в четвертьфинал дают коэффициент 6.60, за успех «Баварии» — 1.11. Напомним, что на стадии 1/8 финала команды проводят два матча.

прогнозируем выездную победу манчестерского клуба.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.49 и «Обе забьют» за 1.52.