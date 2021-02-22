22 февраля «Осасуна» на своем поле примет «Севилью» в 24-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начало — в 23:00 по мск. «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Перед стартом данного тура «Осасуна» располагается на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 25 очков, оторвавшись на четыре балла от зоны вылета.

В своем последнем проведенном матче клуб из Памплоны обыграл на выезде «Леванте» со счетом 1:0. Эта виктория стала для него второй подряд и третьей за пять последних поединков в Примере.

Игровым днем ранее «красные» справились на своей арене с «Эйбаром», победив 2:1, а перед этим они минимально уступили в Севилье «Бетису» (0:1), что стало единственным фиаско за последние пять встреч.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Осасуна» набрала 15 очков из 25, выиграв четыре поединка при таком же количестве поражений и трех мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 13:15.

«Севилья»

«Севилья» с 45 зачетными пунктами занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от пятой строки на семь очков, имея при этом одну игру в запасе.

В прошедшую среду «нервионцы» были повержены на своей территории дортмундской «Боруссией» (2:3) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионом. Этим фиаско они прервали свою 8-матчевую победную серию с учетом всех турниров, в которой пропустили лишь один гол.

В прошлую туре первенства андалузцы обыграли в домашнем матче «Уэску» со счетом 1:0, что стало для них пятой подряд викторией в рамках чемпионата страны. Отметим, что за 12 последних матчей в Ла Лиге «Севилья» потерпела только одно поражение.

В гостях этого розыгрыша Примеры «Севилья» разжилась 20 очками из 45 общих. Коллектив выиграл шесть встреч, дважды делил очки с оппонентами и три раза был поверженным, разница мячей — 13:9.

В первом круге «Севилья» дома выиграла у «Осасуны» со счетом 1:0, в прошлом сезоне «нервионцы» на своем поле также победили (3:2), а в Памплоне была ничья 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 2.04, победа «Осасуны» — 4.44, ничья — 3.22.

В шести из восьми очных противостояний этих команд забивали оба коллектива. Вполне возможно, что и на этот раз отличатся и хозяева, и гости. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.