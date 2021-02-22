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    Хозяева наберут очки в нерезультативном матче

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Англии, 22 февраля 2021 года

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    Футболист «Брайтона»
    В понедельник, 22 февраля, в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» примет «Кристал Пэлас». Начало игры — в 23:00 по мск. «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.74
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    У «Брайтона» сейчас 6-матчевая беспроигрышная серия в рамках АПЛ. В этот период коллектив три встречи выиграл и трижды играл вничью, пропустив в этом отрезке только один гол.

    Стоит отметить, что одна из викторий в этом отрезке была добыта дома над «Ливерпулем» (1:0). После этого, кстати, «чайки» выиграть не могут, дважды сыграв вничью в чемпионате и уступив в Кубке страны.

    Так в минувшем туре «сине-белые» поделили очки на своей территории с «Астон Виллой», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они расписали выездную мировую с «Бернли» — 1:1.

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    В турнирной таблице Премьер-лиги «Брайтон» разместился на 16 позиции, имея на своем счету 26 баллов и опережает зону вылета на четыре пункта при встрече в запасе. В родных стенах он выиграл только одну игру при семи ничьих и четырех фиаско, разница мячей 11:15.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ находится на две строки выше, чем «Брайтон», имея в своей копилке на три балла больше при одинаковом количестве игр.

    «Стекольщики» неудачно провели свои два последних матча первенства, проиграв оба. В минувшем туре они дома были разгромлены 0:3 «Бернли», а ранее уступили 0:2 на выезде «Лидсу».

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    • Перед этим лондонский коллектив вышел победителем из двух встреч чемпионата подряд, одолев на своей арене 1:0 «Вулверхэмптон» и в гостях 2:1 «Ньюкасл». Этими викториями «орлы» прервали на тот момент свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

    Вне родных стен «Кристал Пэлас» заработал 14 очков из 29, выиграв четыре игры при двух мировых и шести поражениях, забил 13 мячей, а пропустил 21 гол.

    В первом круге в Лондоне эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в прошлом сезоне «орлы» в играх с «чайками» набрали четыре очка, выиграв 1:0 в гостях и расписав домашнюю мировую 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.64.

    Учитывая, что на своем поле «чайки» неуступчивы и малорезультативны, то в этом матче рекомендуем поставить на двойной исход — 1Х + ТМ 2,5.

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