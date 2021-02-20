«Зенит»
В Кубке России «Зенит» стартует только с текущего этапа, являясь, при этом, действующим победителем турнира, обыграв в финале прошлогоднего розыгрыша подмосковные «Химки» со счетом 1:0.
На зимний перерыв коллектив Семака ушел единоличным лидером российского первенства, набрав в 19 поединках 41 очко и опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.
Свой последний официальный матч питерцы провели 16 декабря обыграв тогда на своем поле в рамках РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:1. А перед этим с таким же результатом в родных стенах одолели столичное «Динамо».
«Зенит» блестяще провел зимний подготовительный отрезок сезона, победив во всех восьми проведенных встречах, семь из которых были выиграны «всухую».
«Арсенал» Тула
«Арсенал» свой путь в текущем кубковом розыгрыше начали с группового этапа Кубка России, где им противостояли «Текстильщик» и белгородский «Салют».
Стоит отметить, что обе победы над скромными соперниками «оружейники» добыли только в сериях пенальти, забив за весь этот турнир всего лишь один гол в основное время.
В РПЛ тульский коллектив является одним из претендентов на понижение в классе. Сейчас он идет на 14 месте (зона переходных матчей), но прямой вылет опережает только на один балл.
На зимний перерыв «пряники» ушли с 8-матчевой безвыигрышной серией, проиграв в шести из них, три из фиаско пришлись на последние три тура первенства. А вот в зимних спаррингах «Арсенал» не уступал, выиграв в четырех играх при двух ничьих.
В этом чемпионате «Зенит» дома обыграл «Арсенал» со счетом 3:1, а в Туле эти команды сыграли вничью 0:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.35, победа «Арсенала» — 9.30, ничья — 5.30.
Проход: «Зенита» — 1.14; «Арсенала» — 5.70.
Даже несмотря на то, что питерцы остались на этот матч без Азмуна и Малкома, они не должны испытать проблем с неубедительным в этом сезоне «Арсеналом», выиграв с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5).