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    «Валенсия» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.61) на чемпионат Испании по футболу 20 февраля 2021 года

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    Гонсалу Гедеш
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Февраля 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Валенсия»

    «Валенсия» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Еще бы, нынешнее 13 место однозначно не стоит считать нормальной диспозицией для такого серьезного клуба.

    В активе у «Валенсии» 24 очка в 23 матчах. При этом главной проблемой команды видится слабоватая атака, сумевшая забить лишь 28 мячей.

    В минувшем туре «Валенсия» проиграла. Команда не устояла перед натиском «Реала», уступив со счетом (2:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    С «Сельтой» команда играет вполне прилично. Из пяти последних поединков «Валенсия» выиграл дважды при двух поражениях.

    «Сельта»

    В нынешнем чемпионате «Сельта» выступает на довольно приличном уровне. Текущее 9 место с 29 очками в активе явно контрастирует с откровенно неудачным стартом.

    В минувшем туре команда дома сумела победить. «Сельта» не оставила шансов «Эльче» — 3:1. Причем до того команда из Виго имела серию из пяти матчей без побед.

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    • «Сельта» забивает немного — 29 мячей в 23 матчах. Зато пропускает команда чаще — 34 гола.

    «Сельта» никому не сдается без боя. Вот и в этом поединки гости наверняка планируют разжиться хотя бы одним зачетным баллом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Валенсию» за 2.54, на ничью за 3.34, а на «Сельту» — за 2.89

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    Хозяева все никак не могут поймать свою игру, но иногда способны выдать сильный поединок.

    «Сельта» прервала серию из пяти матчей без побед, так что явно пребывает в лучшем настроении.

    В таких поединках соперники зачастую не торопят события. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61

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