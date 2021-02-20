«Валенсия» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Еще бы, нынешнее 13 место однозначно не стоит считать нормальной диспозицией для такого серьезного клуба.

В активе у «Валенсии» 24 очка в 23 матчах. При этом главной проблемой команды видится слабоватая атака, сумевшая забить лишь 28 мячей.

В минувшем туре «Валенсия» проиграла. Команда не устояла перед натиском «Реала», уступив со счетом (2:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

С «Сельтой» команда играет вполне прилично. Из пяти последних поединков «Валенсия» выиграл дважды при двух поражениях.

«Сельта»

В нынешнем чемпионате «Сельта» выступает на довольно приличном уровне. Текущее 9 место с 29 очками в активе явно контрастирует с откровенно неудачным стартом.

В минувшем туре команда дома сумела победить. «Сельта» не оставила шансов «Эльче» — 3:1. Причем до того команда из Виго имела серию из пяти матчей без побед.

«Сельта» забивает немного — 29 мячей в 23 матчах. Зато пропускает команда чаще — 34 гола.

«Сельта» никому не сдается без боя. Вот и в этом поединки гости наверняка планируют разжиться хотя бы одним зачетным баллом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Валенсию» за 2.54, на ничью за 3.34, а на «Сельту» — за 2.89

Хозяева все никак не могут поймать свою игру, но иногда способны выдать сильный поединок.

«Сельта» прервала серию из пяти матчей без побед, так что явно пребывает в лучшем настроении.

В таких поединках соперники зачастую не торопят события. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61