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    «Попугаи» победят уверенно в каталонском дерби?

    «Эспаньол» — «Сабадель». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Испании, 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Сабадель»
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    Футболист «Эспаньола»
    20 февраля в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Сабаделем» в рамках 26-го тура Сегунды. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Эспаньол» — «Сабадель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Февраля 2021 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 18:00 Сабадель Сабадель
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.47
  • X
  • 4.20
  • 2
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  • Ставка!
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    «Эспаньол»

    С 49 очками «Эспаньол» делит второе место с «Альмерией» в турнирной таблице Сегунды, но сыграл он на один матч больше.

    Обыграв в минувшем туре на выезде лидера второго дивизиона «Мальорку» (2:1), «попугаи» тем самым прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

    Сперва в этом отрезке каталонцы проиграли в Кубке страны «Осасуне» (0:2), а затем они в рамах Сегунды уступили в гостях «Жироне» (0:1) и дома «Райо Вальекано» (2:3). После чего расписали мировую на выезде с «Луго» (1:1).

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    Клуб из Барселоны в родных стенах набрал 28 очков из 49, выиграв девять встреч при одной мировой и двух фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 21:7.

    «Сабадель»

    «Сабадель» в этом сезоне будет вести борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 26 очками идет на 18 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета только на балл.

    «Арлекины» в рамках первенства не уступают в последних девяти проведенных играх. Правда, за этот период они смогли добиться лишь двух викторий и семь раз сыграли вничью.

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    • Одна из мировых состоялась в минувшем туре, в котором «шерстяные» поделили дома очки с «Сарагосой» (1:1), а игровым днем ранее одолели на выезде 1:0 «Лас-Пальмас».

    Вне родных стен «Сабадель» заработал больше очков, чем дома (15 против 11). Каталонский коллектив выиграл четыре раза, трижды сыграл вничью и пять раз был повержен, разница мячей — 12:14.

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    Игра первого круга принесла «Эспаньолу» выездную победу над «Сабаделем» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.50, победа «Сабаделя» — 6.90, ничья — 4.24.

    Похоже, что после серии неудач «попугаи» пришли в себя, чему свидетельствует выездная победа над лидером. Прогнозируем в данном поединке викторию «Эспаньола» минимум в один мяч.

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