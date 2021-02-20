20 февраля в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Сабаделем» в рамках 26-го тура Сегунды. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Эспаньол» — «Сабадель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

С 49 очками «Эспаньол» делит второе место с «Альмерией» в турнирной таблице Сегунды, но сыграл он на один матч больше.

Обыграв в минувшем туре на выезде лидера второго дивизиона «Мальорку» (2:1), «попугаи» тем самым прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

Сперва в этом отрезке каталонцы проиграли в Кубке страны «Осасуне» (0:2), а затем они в рамах Сегунды уступили в гостях «Жироне» (0:1) и дома «Райо Вальекано» (2:3). После чего расписали мировую на выезде с «Луго» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Клуб из Барселоны в родных стенах набрал 28 очков из 49, выиграв девять встреч при одной мировой и двух фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 21:7.

«Сабадель»

«Сабадель» в этом сезоне будет вести борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 26 очками идет на 18 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета только на балл.

«Арлекины» в рамках первенства не уступают в последних девяти проведенных играх. Правда, за этот период они смогли добиться лишь двух викторий и семь раз сыграли вничью.

Одна из мировых состоялась в минувшем туре, в котором «шерстяные» поделили дома очки с «Сарагосой» (1:1), а игровым днем ранее одолели на выезде 1:0 «Лас-Пальмас».

Вне родных стен «Сабадель» заработал больше очков, чем дома (15 против 11). Каталонский коллектив выиграл четыре раза, трижды сыграл вничью и пять раз был повержен, разница мячей — 12:14.

Игра первого круга принесла «Эспаньолу» выездную победу над «Сабаделем» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.50, победа «Сабаделя» — 6.90, ничья — 4.24.

Похоже, что после серии неудач «попугаи» пришли в себя, чему свидетельствует выездная победа над лидером. Прогнозируем в данном поединке викторию «Эспаньола» минимум в один мяч.