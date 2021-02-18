«Зальцбург»
«РБ Зальцбург» начал свой евросезон в Лиге чемпионов, где смог преодолеть один раунд квалификации, а на групповой стадии занял третье место, набрав всего четыре балла.
Эти очки австрийский чемпион заработал в поединках с московским «Локомотивом», выиграв 3:1 в гостях и сыграв 2:2 дома. Мадридскому «Атлетико» и мюнхенской «Баварии» он проиграл по два раза с общим счетом 5:14.
После зимней паузы «быки» вышли победителями из всех шести официальных встреч во всех турнирах, пропустив в них только три гола, а забить смогли 17 голов.
Непосредственной перед этой игрой «Зальцбург» обыграл на выезде 4:2 «Тироль» в чемпионате Австрии, где коллектив лидирует с 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
«Вильярреал»
«Вильярреал», как пятая команда Примеры, сразу стартовал с группового этапа Лиги Европы, где финишировал на первом месте, набрав в шести играх 16 очков из 18 возможных.
В квартете с «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспором» и «Карабахом» «подводники» потеряли баллы только в выездной игре с израильтянами, сыграв вничью 1:1, а пять других поединков выиграли с общим счетом 16:4.
К данному матчу «желтая субмарина» подходит после домашнего поражения от «Бетиса» (1:2) в рамках чемпионата Испании. Отметим, что за последние семь встреч с учетом всех турниров она победили лишь один раз.
После 23 туров Примеры «Вильярреал» разместился на шестой позиции в турнирной таблице, сильно отставая от топ-4, а ближайшего конкурента опережает всего на три балла.
Между собой эти клубы провели четыре матча, которые пришлись как раз на Лигу Европы. Сперва в сезоне 2009/10 дважды победили австрийцы (2:0 и 1:0), а в сезоне 2014/15 два раза выиграли испанцы (2:1 и 3:1).
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Зальцбург» — 2.37, победа «Вильярреала» — 3.05, ничья — 3.74.
Оба коллектива исповедуют атакующий футбол, много забивая и пропуская, поэтому от данной встречи ожидаем верхового исхода. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТБ 2,5.