18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «РБ Зальцбург» на своей арене сразится с «Вильярреалом». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Зальцбург» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зальцбург»

«РБ Зальцбург» начал свой евросезон в Лиге чемпионов, где смог преодолеть один раунд квалификации, а на групповой стадии занял третье место, набрав всего четыре балла.

Эти очки австрийский чемпион заработал в поединках с московским «Локомотивом», выиграв 3:1 в гостях и сыграв 2:2 дома. Мадридскому «Атлетико» и мюнхенской «Баварии» он проиграл по два раза с общим счетом 5:14.

После зимней паузы «быки» вышли победителями из всех шести официальных встреч во всех турнирах, пропустив в них только три гола, а забить смогли 17 голов.

Все прогнозы на Лигу Европы

Непосредственной перед этой игрой «Зальцбург» обыграл на выезде 4:2 «Тироль» в чемпионате Австрии, где коллектив лидирует с 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

«Вильярреал»

«Вильярреал», как пятая команда Примеры, сразу стартовал с группового этапа Лиги Европы, где финишировал на первом месте, набрав в шести играх 16 очков из 18 возможных.

В квартете с «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспором» и «Карабахом» «подводники» потеряли баллы только в выездной игре с израильтянами, сыграв вничью 1:1, а пять других поединков выиграли с общим счетом 16:4.

К данному матчу «желтая субмарина» подходит после домашнего поражения от «Бетиса» (1:2) в рамках чемпионата Испании. Отметим, что за последние семь встреч с учетом всех турниров она победили лишь один раз.

После 23 туров Примеры «Вильярреал» разместился на шестой позиции в турнирной таблице, сильно отставая от топ-4, а ближайшего конкурента опережает всего на три балла.

Между собой эти клубы провели четыре матча, которые пришлись как раз на Лигу Европы. Сперва в сезоне 2009/10 дважды победили австрийцы (2:0 и 1:0), а в сезоне 2014/15 два раза выиграли испанцы (2:1 и 3:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Зальцбург» — 2.37, победа «Вильярреала» — 3.05, ничья — 3.74.

Оба коллектива исповедуют атакующий футбол, много забивая и пропуская, поэтому от данной встречи ожидаем верхового исхода. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТБ 2,5.