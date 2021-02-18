ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лейпциг» Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • 09:37
    • Медведев в трех сетах обыграл Рублева и вышел в полуфинал АО
  • 00:52
    • Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в Будапеште
  • 16:39
    • Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
    Все новости спорта

    «Быки» с «подводниками» порадуют забитыми мячами?

    «Зальцбург» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Лига Европы, 18 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Ред Булл Зальцбург Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Зальцбург» — «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патсон Дака
    18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «РБ Зальцбург» на своей арене сразится с «Вильярреалом». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Зальцбург» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.32
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Зальцбург»

    «РБ Зальцбург» начал свой евросезон в Лиге чемпионов, где смог преодолеть один раунд квалификации, а на групповой стадии занял третье место, набрав всего четыре балла.

    Эти очки австрийский чемпион заработал в поединках с московским «Локомотивом», выиграв 3:1 в гостях и сыграв 2:2 дома. Мадридскому «Атлетико» и мюнхенской «Баварии» он проиграл по два раза с общим счетом 5:14.

    После зимней паузы «быки» вышли победителями из всех шести официальных встреч во всех турнирах, пропустив в них только три гола, а забить смогли 17 голов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Непосредственной перед этой игрой «Зальцбург» обыграл на выезде 4:2 «Тироль» в чемпионате Австрии, где коллектив лидирует с 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал», как пятая команда Примеры, сразу стартовал с группового этапа Лиги Европы, где финишировал на первом месте, набрав в шести играх 16 очков из 18 возможных.

    В квартете с «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспором» и «Карабахом» «подводники» потеряли баллы только в выездной игре с израильтянами, сыграв вничью 1:1, а пять других поединков выиграли с общим счетом 16:4.

  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
  • Где продолжит карьеру скандальный форвард, переберется ли итальянский голкипер в Париж, кем «Милан» заменит Ибру и другие трансферные новости последних дней
  • 15/02/2021

    • К данному матчу «желтая субмарина» подходит после домашнего поражения от «Бетиса» (1:2) в рамках чемпионата Испании. Отметим, что за последние семь встреч с учетом всех турниров она победили лишь один раз.

    После 23 туров Примеры «Вильярреал» разместился на шестой позиции в турнирной таблице, сильно отставая от топ-4, а ближайшего конкурента опережает всего на три балла.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Между собой эти клубы провели четыре матча, которые пришлись как раз на Лигу Европы. Сперва в сезоне 2009/10 дважды победили австрийцы (2:0 и 1:0), а в сезоне 2014/15 два раза выиграли испанцы (2:1 и 3:1).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Зальцбург» — 2.37, победа «Вильярреала» — 3.05, ничья — 3.74.

    Оба коллектива исповедуют атакующий футбол, много забивая и пропуская, поэтому от данной встречи ожидаем верхового исхода. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТБ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021     Неймар
  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
    • 20:54 12/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Вильярреал» 18.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.69.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры