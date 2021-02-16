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    ПСЖ огорчит каталонцев после перерыва?

    «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбольную Лигу чемпионов 16 февраля 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    «Барселона» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Барселона»

    «Барселона» в нынешнем сезоне пока не похожа на себя лучших образцов. В Примере команда Рональда Кумана почти безнадежно отстает от «Атлетико».

    Правда, в последних матчах каталонцы начали нащупывать нити успеха. Правда, игра команды все так же зависима от гениального Лионеля Месси.

    Вот только в первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» уступила «Севилье» (2:0). И, все же, команду Кумана недооценивать явно не стоит.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Еще не забылись перипетии Лиги чемпионов-2017, когда каталонцы, уступив в Париже 4:0, дома вырвали проход в следующий раунд — 6:1. Тот камбэк до сих пор считается одним из самых знаменитых в истории мирового футбола.

    ПСЖ

    ПСЖ в минувшем туре Лиги 1 выиграл. Правда, победа над «Ниццей» (2:1) получилась натужной, но оттого — не менее важной.

    Сейчас команда борется за чемпионский титул, причем это именно борьба, а не ее иллюзия. Правда, атака парижан смотрится по-прежнему мощно: забито 57 мячей в 25 встречах.

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    • Мало того, парижане явно настроены на реванш в противостоянии с «Барсой». Тем более, соперник сейчас не так силен, как 4 года назад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.10, на ничью за 4.10, а на ПСЖ — за 3.50

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    «Барселона» нестабильна, однако способна выдать отдельный мощный поединок.

    ПСЖ по-прежнему убедительно выглядит в атаке, так что и в этом матче наверняка сумеет забить.

    Каталонцы частенько пропускают в последних матчах, к тому же у ПСЖ есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — ПСЖ забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.72

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