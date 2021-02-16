«Барселона» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» в нынешнем сезоне пока не похожа на себя лучших образцов. В Примере команда Рональда Кумана почти безнадежно отстает от «Атлетико».

Правда, в последних матчах каталонцы начали нащупывать нити успеха. Правда, игра команды все так же зависима от гениального Лионеля Месси.

Вот только в первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» уступила «Севилье» (2:0). И, все же, команду Кумана недооценивать явно не стоит.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Еще не забылись перипетии Лиги чемпионов-2017, когда каталонцы, уступив в Париже 4:0, дома вырвали проход в следующий раунд — 6:1. Тот камбэк до сих пор считается одним из самых знаменитых в истории мирового футбола.

ПСЖ

ПСЖ в минувшем туре Лиги 1 выиграл. Правда, победа над «Ниццей» (2:1) получилась натужной, но оттого — не менее важной.

Сейчас команда борется за чемпионский титул, причем это именно борьба, а не ее иллюзия. Правда, атака парижан смотрится по-прежнему мощно: забито 57 мячей в 25 встречах.

Нынешний год для команды проходит крайне неудачно. Между тем, в феврале ситуация пошла на поправку — 4 победы подряд!

Мало того, парижане явно настроены на реванш в противостоянии с «Барсой». Тем более, соперник сейчас не так силен, как 4 года назад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.10, на ничью за 4.10, а на ПСЖ — за 3.50

«Барселона» нестабильна, однако способна выдать отдельный мощный поединок.

ПСЖ по-прежнему убедительно выглядит в атаке, так что и в этом матче наверняка сумеет забить.

Каталонцы частенько пропускают в последних матчах, к тому же у ПСЖ есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — ПСЖ забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.72