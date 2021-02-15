В рамках 25-го тура французской Лиги 2 «Сошо» на своей арене сразится «Валансьеном». Игра состоится 15 февраля, начало — в 20:45 по мск. «Сошо» — «Валансьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сошо»

У «Сошо» перед этим туров в активе находится 32 очка, с которыми он расположился на 11 месте в турнирной таблице Лиги 2, уступая девять баллов зоне плей-офф.

В середине прошлой недели «львы» продвинулись по турнирной сетке Кубка Франции, обыграв в родных стенах «Сенть-Этьен» (1:0) в рамках 1/32 финала, а в последней игре первенства они одержали крупную победу в гостях над «Шамбли» со счетом 4:1.

Этой викторией клуб из Монбельяра прервал свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где он проиграл три встречи при двух мировых результатах. В трех играх он не забивал.

Все прогнозы на футбол

В этом розыгрыше чемпионата Франции «Сошо» набрал в домашних встречах столько же очков, сколько и в гостевых, выиграв четыре встречи при четырех мировых и фиаско. Разница мячей в этих матчах составляет 17:16.

«Валансьен»

«Валансьен» с 35 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в турнирной таблице второго французского дивизиона, находясь в шести баллах от зоны плей офф.

«Красно-белые» также пробились в 1/16 финала Кубка страны, одолев в рамках 1/32 финала на выезде «Реймс» (4:3), представляющий Лигу 1. А в последнем матче первенства они проиграли дома «Греноблю» со счетом 0:1.

До этого коллектив Гегана не проигрывал в пяти подряд встречах, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Причем в каждом выигранном матче он оставлял свои ворота на замке.

На выезде «Валансьен» в этом розыгрыше Лиги 2 набрал 17 очков из 35 общих, выиграв четыре встречи при пяти мировых исходах и трех поражениях, разница мячей — 19:16.

В матче первого круга эти клубы сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне «Валансьен» в играх с «Сошо» набрал четыре очка, победив 3:2 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сошо» предлагают — 2.24.

На викторию «Валансьена» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.14.

Только один раз за последние пять очных встреч забивали оба коллектива. Однако на этот раз ждем обоюдного обмена голами, учитывая неплохую результативность команд. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.