В воскресенье, 14 февраля, «Вильярреал» на своем поле примет «Бетис» в матче 23 тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Вильярреале, начнется в 23:00 по московскому времени. «Вильярреал» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Подводники» в середине января обыграли на выезде в 1/16 Кубка Испании «Тенерифе» (1:0), после чего дома поделили очки с «Гранадой» в Примере — 2:2.

Выездной матч Ла лиги с «Уэской» завершился без голов, а в 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» в гостях одолел «Жирону» (1:0).

Затем подопечные Унаи Эмери в Примере упустили домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» (1:1), а в 1/4 финала Кубка проиграли 120-й минуте «Леванте» (0:1).

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В прошлом туре левантийцы разошлись миром на выезде с «Эльче» (2:2). После 22 тура Примеры «Вильярреал» с 36 очками идет на 5-м месте.

«Бетис»

«Бетис» вылетел из Кубка Испании и теперь может полноценно сосредоточиться на Примере, в турнирной таблице которой клуб занимает 7 место с 30 очками.

«Бетикос» одержали три победы в пяти матчах чемпионата. В их активе победы над «Сельтой» (2:1), «Осасуной» (1:0) и «Уэской» (2:0). Также была ничья с «Реал Сосьедадом» (2:2).

Единственное поражение андалусцы потерпели поражение в прошлом туре от «Барселоны» (2:3) на своем поле, хотя выигрывала 1:0 по ходу игры.

В целом за сезон команда одержала девять побед, но при этом 10 раз проиграла, а еще три матча провела вничью.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.