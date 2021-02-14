«Вильярреал»
«Подводники» в середине января обыграли на выезде в 1/16 Кубка Испании «Тенерифе» (1:0), после чего дома поделили очки с «Гранадой» в Примере — 2:2.
Выездной матч Ла лиги с «Уэской» завершился без голов, а в 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» в гостях одолел «Жирону» (1:0).
Затем подопечные Унаи Эмери в Примере упустили домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» (1:1), а в 1/4 финала Кубка проиграли 120-й минуте «Леванте» (0:1).
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В прошлом туре левантийцы разошлись миром на выезде с «Эльче» (2:2). После 22 тура Примеры «Вильярреал» с 36 очками идет на 5-м месте.
«Бетис»
«Бетис» вылетел из Кубка Испании и теперь может полноценно сосредоточиться на Примере, в турнирной таблице которой клуб занимает 7 место с 30 очками.
«Бетикос» одержали три победы в пяти матчах чемпионата. В их активе победы над «Сельтой» (2:1), «Осасуной» (1:0) и «Уэской» (2:0). Также была ничья с «Реал Сосьедадом» (2:2).
Единственное поражение андалусцы потерпели поражение в прошлом туре от «Барселоны» (2:3) на своем поле, хотя выигрывала 1:0 по ходу игры.
В целом за сезон команда одержала девять побед, но при этом 10 раз проиграла, а еще три матча провела вничью.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.