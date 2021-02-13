«Севилья»
«Севилья» вышла победителем из своих минувших восьми встреч с учетом всех турниров, пропустив в этом отрезке всего лишь один гол в свои ворота.
Несколько дней тому назад «нервионцы» в первом полуфинальном матче Кубка Короля на своей арене обыграли «Барселону» со счетом 2:0, а в последнем матче чемпионата они дома разгромили 3:0 «Хетафе».
Помимо игры с последними, севильцы в этот период провели еще три встречи в рамках Примеры, выигранные с общим счетом 7:1.
Календарь и таблица испанской Примеры
В турнирной таблице испанского первенства «Севилья» находится на четвертом месте, имея в своей копилке 42 очка и опережает пятую позицию на шесть пунктов. На своем поле в текущем чемпионате она добилась семи викторий при одной ничьей и двух фиаско.
«Уэска»
«Уэска» с 16 набранными очками замыкает турнирную таблицу Примеры, отставая от безопасной 17 позиции на четыре пункта.
За всю турнирную дистанцию испанского первенства «сине-гранатовые» добились лишь двух викторий. Одна из них состоялась в позапрошлом туре на выезде над «Вальядолидом» (3:1).
В своем последнем проведенном поединке «оскенцы» потерпели домашнее фиаско от мадридского «Реала» со счетом 1:2. Это поражение стало для них седьмым за минувшие десять встреч чемпионата.
На выезде в текущем сезоне Примеры «Уэска» набрала восемь баллов из 16 общих, выиграв одну игру при пяти мировых исходах и таком же количестве поражений, разница мячей — 12:20.
Игра первого круга принесла «Севилье» выездную победу над «Уэской» со счетом 1:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.57.
На викторию «Уэски» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.14.
«Севилья» набрала просто фантастическую форму, и не должна иметь никаких проблем с аутсайдером, выиграв с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5).