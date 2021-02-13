В субботу, 13 февраля, в 23-м туре испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» встретится с «Уэской». Стартовый свисток будет дан в 18:15 по мск. «Севилья» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» вышла победителем из своих минувших восьми встреч с учетом всех турниров, пропустив в этом отрезке всего лишь один гол в свои ворота.

Несколько дней тому назад «нервионцы» в первом полуфинальном матче Кубка Короля на своей арене обыграли «Барселону» со счетом 2:0, а в последнем матче чемпионата они дома разгромили 3:0 «Хетафе».

Помимо игры с последними, севильцы в этот период провели еще три встречи в рамках Примеры, выигранные с общим счетом 7:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

В турнирной таблице испанского первенства «Севилья» находится на четвертом месте, имея в своей копилке 42 очка и опережает пятую позицию на шесть пунктов. На своем поле в текущем чемпионате она добилась семи викторий при одной ничьей и двух фиаско.

«Уэска»

«Уэска» с 16 набранными очками замыкает турнирную таблицу Примеры, отставая от безопасной 17 позиции на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию испанского первенства «сине-гранатовые» добились лишь двух викторий. Одна из них состоялась в позапрошлом туре на выезде над «Вальядолидом» (3:1).

В своем последнем проведенном поединке «оскенцы» потерпели домашнее фиаско от мадридского «Реала» со счетом 1:2. Это поражение стало для них седьмым за минувшие десять встреч чемпионата.

На выезде в текущем сезоне Примеры «Уэска» набрала восемь баллов из 16 общих, выиграв одну игру при пяти мировых исходах и таком же количестве поражений, разница мячей — 12:20.

Игра первого круга принесла «Севилье» выездную победу над «Уэской» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.57.

На викторию «Уэски» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.14.

«Севилья» набрала просто фантастическую форму, и не должна иметь никаких проблем с аутсайдером, выиграв с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5).