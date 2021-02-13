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    Аутсайдер не доставит проблем «нервионцам»?

    «Севилья» — «Уэска». Прогноз и ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Испании, 13 февраля 2021 года

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    Иван Ракитич
    В субботу, 13 февраля, в 23-м туре испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» встретится с «Уэской». Стартовый свисток будет дан в 18:15 по мск. «Севилья» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Февраля 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 18:15 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    «Севилья»

    «Севилья» вышла победителем из своих минувших восьми встреч с учетом всех турниров, пропустив в этом отрезке всего лишь один гол в свои ворота.

    Несколько дней тому назад «нервионцы» в первом полуфинальном матче Кубка Короля на своей арене обыграли «Барселону» со счетом 2:0, а в последнем матче чемпионата они дома разгромили 3:0 «Хетафе».

    Помимо игры с последними, севильцы в этот период провели еще три встречи в рамках Примеры, выигранные с общим счетом 7:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В турнирной таблице испанского первенства «Севилья» находится на четвертом месте, имея в своей копилке 42 очка и опережает пятую позицию на шесть пунктов. На своем поле в текущем чемпионате она добилась семи викторий при одной ничьей и двух фиаско.

    «Уэска»

    «Уэска» с 16 набранными очками замыкает турнирную таблицу Примеры, отставая от безопасной 17 позиции на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию испанского первенства «сине-гранатовые» добились лишь двух викторий. Одна из них состоялась в позапрошлом туре на выезде над «Вальядолидом» (3:1).

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    • В своем последнем проведенном поединке «оскенцы» потерпели домашнее фиаско от мадридского «Реала» со счетом 1:2. Это поражение стало для них седьмым за минувшие десять встреч чемпионата.

    На выезде в текущем сезоне Примеры «Уэска» набрала восемь баллов из 16 общих, выиграв одну игру при пяти мировых исходах и таком же количестве поражений, разница мячей — 12:20.

    Игра первого круга принесла «Севилье» выездную победу над «Уэской» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Уэски» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.14.

    «Севилья» набрала просто фантастическую форму, и не должна иметь никаких проблем с аутсайдером, выиграв с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5).

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