«Порту» сыграет на своем поле со «Боавиштой» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:30 мск. «Порту» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» в чемпионате активно сражается за чемпионский титул. Нынешнее 2 место явно не устраивает «драконов».

Сейчас в активе у команды всего 40 очков. Причем отставание от первой позиции составляет целых 8 очков. Многовато…

В минувшем туре «Порту» потерял очки. Матчи с «Брагой» никогда не были для команды проходными, и итоговая ничья (2:2) стала отражением реальной картины событий на поле.

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«Боавишта» для «Порту» — довольно удобный оппонент. Последние 13 (!) матчей неизменно завершались победами «драконов».

«Боавишта»

«Боавишта» в минувшем туре чемпионата дома умудрилась уступить «Насьоналю». Причем единственный мяч на счету… хавбека «клетчатых» Нуну Сантуша, срезавшего мяч в собственные ворота.

На текущий момент «Боавишта» занимает 16 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка.

«Боавишта» имеет в своем активе 14 очков. Такая диспозиция явно ничего позитивного команде не сулит, да и игра коллектива выражает беспокойство.

Оборона у команды не блещет надежностью. В 18 поединках «Боавишта» пропустила 30 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.24, на ничью за 6.00, а на «Боавишту» — за 13.00

Хозяева борются за чемпионский титул, для чего не имеют право раздаривать очки аутсайдерам.

«Боавишта» по игре и результатам — однозначный кандидат на вылет, так что и в этом матче гостям мало что светит.

Проблемные гости едва ли смогут оказать сопротивление «драконам». Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 1.66