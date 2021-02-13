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    «Драконы» сразу прижмут «Боавишту»?

    «Порту» — «Боавишта». Прогноз и ставка(к. 1.66) на чемпионат Португалии по футболу 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Боавишта»
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    Мехди Тареми
    «Порту» сыграет на своем поле со «Боавиштой» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:30 мск. «Порту» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 13 Февраля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:30 Боавишта Боавишта
  • Порту
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 13.50
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» в чемпионате активно сражается за чемпионский титул. Нынешнее 2 место явно не устраивает «драконов».

    Сейчас в активе у команды всего 40 очков. Причем отставание от первой позиции составляет целых 8 очков. Многовато…

    В минувшем туре «Порту» потерял очки. Матчи с «Брагой» никогда не были для команды проходными, и итоговая ничья (2:2) стала отражением реальной картины событий на поле.

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    «Боавишта» для «Порту» — довольно удобный оппонент. Последние 13 (!) матчей неизменно завершались победами «драконов».

    «Боавишта»

    «Боавишта» в минувшем туре чемпионата дома умудрилась уступить «Насьоналю». Причем единственный мяч на счету… хавбека «клетчатых» Нуну Сантуша, срезавшего мяч в собственные ворота.

    На текущий момент «Боавишта» занимает 16 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка.

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  • 08/02/2021

    • «Боавишта» имеет в своем активе 14 очков. Такая диспозиция явно ничего позитивного команде не сулит, да и игра коллектива выражает беспокойство.

    Оборона у команды не блещет надежностью. В 18 поединках «Боавишта» пропустила 30 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.24, на ничью за 6.00, а на «Боавишту» — за 13.00

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    Хозяева борются за чемпионский титул, для чего не имеют право раздаривать очки аутсайдерам.

    «Боавишта» по игре и результатам — однозначный кандидат на вылет, так что и в этом матче гостям мало что светит.

    Проблемные гости едва ли смогут оказать сопротивление «драконам». Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 1.66

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