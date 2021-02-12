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    «Белененсеш» снова не уступит?

    «Фамаликан» — «Белененсеш». Прогноз и ставка (к. 1.75) на матч чемпионата Португалии по футболу 12 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Белененсеш»
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    Матео Кассьерра
    «Фамаликан» сыграет на своем поле со «Белененсешем» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 23:30 мск. «Фамаликан» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 12 Февраля 2021 года
    Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 23:30 Белененсеш Белененсеш
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Фамаликан»

    «Фамаликан» в чемпионате активно сражается за выживание. Вот и нынешнее 17 место говорит о серьезном кризисе.

    Сейчас в активе у команды всего 14 очков. Причем отставание от спасительной 15 позиции составляет всего один пункт.

    В минувшем туре «Фамаликан» снова уступил. Правда, вряд ли стоит критиковать команду за поражение от «Бенфики» (2:0).

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    «Белененсеш» для «Фамаликана» — довольно удобный оппонент. Из четырех матчей «Фамаликан» выиграл два при двух ничьих.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» в минувшем туре чемпионата дома дал бой «Гимарайнш». В итоге была зафиксирована ничья (1:1).

    На текущий момент «Белененсеш» занимает 12 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, гандикап от зоны вылета составляет 3 очка.

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  • 08/02/2021

    • «Белененсеш» имеет в своем активе 17 очков. Такая диспозиция позволяет надеяться на привычный подъем в зону середняков.

    И ведь такую задачу нереальной никак не назовешь. Правда, для ее реализации срочно нужно что-то предпринимать с атакой — всего 9 забитых мячей в 18 встречах. Это — худший в лиге показатель.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фамаликан» за 2.47, на ничью за 3.05, а на «Белененсеш» — за 3.25

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    Хозяева слабовато обороняются, имея худший в лиге показатель по пропущенным голам — 32.

    «Белененсеш» крайне пассивен в атаке, но в двух последних поединках дали бой «Гимарайнш» и «Порту».

    Гости надежны в обороне, к тому же в последних матчах неизменно демонстрируют характер. Наши прогноз и ставка — Фора «Белененсеша» +0.25 с коэффициентом 1.75

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