«Фамаликан» сыграет на своем поле со «Белененсешем» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 23:30 мск. «Фамаликан» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

«Фамаликан» в чемпионате активно сражается за выживание. Вот и нынешнее 17 место говорит о серьезном кризисе.

Сейчас в активе у команды всего 14 очков. Причем отставание от спасительной 15 позиции составляет всего один пункт.

В минувшем туре «Фамаликан» снова уступил. Правда, вряд ли стоит критиковать команду за поражение от «Бенфики» (2:0).

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«Белененсеш» для «Фамаликана» — довольно удобный оппонент. Из четырех матчей «Фамаликан» выиграл два при двух ничьих.

«Белененсеш»

«Белененсеш» в минувшем туре чемпионата дома дал бой «Гимарайнш». В итоге была зафиксирована ничья (1:1).

На текущий момент «Белененсеш» занимает 12 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, гандикап от зоны вылета составляет 3 очка.

«Белененсеш» имеет в своем активе 17 очков. Такая диспозиция позволяет надеяться на привычный подъем в зону середняков.

И ведь такую задачу нереальной никак не назовешь. Правда, для ее реализации срочно нужно что-то предпринимать с атакой — всего 9 забитых мячей в 18 встречах. Это — худший в лиге показатель.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фамаликан» за 2.47, на ничью за 3.05, а на «Белененсеш» — за 3.25

Хозяева слабовато обороняются, имея худший в лиге показатель по пропущенным голам — 32.

«Белененсеш» крайне пассивен в атаке, но в двух последних поединках дали бой «Гимарайнш» и «Порту».

Гости надежны в обороне, к тому же в последних матчах неизменно демонстрируют характер. Наши прогноз и ставка — Фора «Белененсеша» +0.25 с коэффициентом 1.75