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    Для «волков» нет ничего «святого»!

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставка (к. 1.74) на Кубок Англии по футболу 11 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
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    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 20:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Февраля 2021 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 20:30 Саутгемптон Саутгемптон
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 14 место.

    Команда атакует не очень результативно — 23 гола в 23 матчах. При этом и пропускает многовато — 31 гол.

    В минувшем туре «Вулверхэмптон» оказал серьезное сопротивление «Лестеру». Правда, голов соперники так и не забили (0:0).

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    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Тем более, на родном «Молинью» «волки» явно настроены пройти в следующий раунд Кубка Англии.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в минувшем туре снова уступил. Причем поражение от «Ньюкасла» (3:2) стало для «святых» четвертым кряду.

    Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками в активе. Причем совсем недавно «святые» ошеломили футбольную общественность сверхразгромным поражением от «Манчестер Юнайтед» (9:0).

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    • Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Похоже, «святые» будут рады банальному попаданию в первую десятку АПЛ.

    Отношения с «Вулверхэмптоном» у «Саутгемптона» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вулверхэмптон» за 2.48, на ничью за 3.36, а на «Саутгемптон» — за 3.03

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    «Вулверхэмптон» нестабилен, но в последних матчах явно идет на поправку.

    «Саутгемптон» в последних четырех матчах уступил, и вряд ли успеет психологически восстановиться от этих неудач.

    В матчах приблизительно равных по классу соперников зачастую многое решает фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Проход «Вулверхэмптона» с коэффициентом 1.74

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