«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 20:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 14 место.

Команда атакует не очень результативно — 23 гола в 23 матчах. При этом и пропускает многовато — 31 гол.

В минувшем туре «Вулверхэмптон» оказал серьезное сопротивление «Лестеру». Правда, голов соперники так и не забили (0:0).

Все прогнозы на футбол

В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Тем более, на родном «Молинью» «волки» явно настроены пройти в следующий раунд Кубка Англии.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в минувшем туре снова уступил. Причем поражение от «Ньюкасла» (3:2) стало для «святых» четвертым кряду.

Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками в активе. Причем совсем недавно «святые» ошеломили футбольную общественность сверхразгромным поражением от «Манчестер Юнайтед» (9:0).

Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Похоже, «святые» будут рады банальному попаданию в первую десятку АПЛ.

Отношения с «Вулверхэмптоном» у «Саутгемптона» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вулверхэмптон» за 2.48, на ничью за 3.36, а на «Саутгемптон» — за 3.03

«Вулверхэмптон» нестабилен, но в последних матчах явно идет на поправку.

«Саутгемптон» в последних четырех матчах уступил, и вряд ли успеет психологически восстановиться от этих неудач.

В матчах приблизительно равных по классу соперников зачастую многое решает фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Проход «Вулверхэмптона» с коэффициентом 1.74