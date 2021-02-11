«Атлетик»
По пути в полуфинал Кубка страны «Атлетик» убрал со своего пути троих соперников. В двух первых раундах «баски» по 2:1 обыграли в гостях представителей третьей лиги.
А в четвертьфинале команда из Бильбао только в серии пенальти сумела одолеть «Бетис» на выезде. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, при этом «Атлетик» отыгрался только на 90-й минуте.
Накануне «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Валенсией» (1:1) в чемпионате страны. Отметим, что за восемь последних матчей они проиграли всего один раз и одержали четыре победы, а также трижды сыграв вничью.
Календарь и таблица испанской Примеры
В турнирной таблице Примере «Атлетик» с 25 набранными очками находится на 11 месте, существенно уступая шестой еврокубковой строчке.
«Леванте»
«Леванте» в текущем Кубке Испании успел пройти пятерых соперников. И только на первом этапе он смог добиться убедительной победы, выиграв 5:0.
Затем была выездная виктория со счетом 2:1, в 1/16 только по пенальти «лягушки» прошли «Фуэнлабраду» из Сегунды, потом обыграли 4:2 в гостях «Вальядолид», а на предыдущей стадии на домашнем поле в дополнительное время оказалась сильней «Вильярреала» (1:0 ОТ).
К данному поединку клуб из Валенсии подходит после домашней мировой с «Гранадой» (2:2), т.с. он продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей, где добыл четыре победы при пять ничьих.
В турнирной таблице чемпионате Испании «Леванте» на текущий момент располагается на девятой позиции, опережая «Атлетик» на два балла.
«Атлетик» выиграл четыре последних очных матча с «Леванте» с общим счетом 9:4, а дома «баски» одолели «лягушек» в 11 случаях из 13, еще два раза победили левантийцы.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 1.90, победа «Леванте» — 4.50, ничья — 3.60.
Учитывая удачную игру «басков» дома с левантийцами, прогнозируем в данной встрече победу хозяев. Наша ставка на эту игру — победа «Атлетика».