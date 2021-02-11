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    «Атлетик» — «Леванте». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Испании, 11 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Леванте»
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    Иньяки Уильямс
    В четверг, 11 февраля, в первом полуфинальном поединке Кубка Короля в Бильбао «Атлетик» сыграет с «Леванте». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Атлетик» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 11 Февраля 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Атлетик»

    По пути в полуфинал Кубка страны «Атлетик» убрал со своего пути троих соперников. В двух первых раундах «баски» по 2:1 обыграли в гостях представителей третьей лиги.

    А в четвертьфинале команда из Бильбао только в серии пенальти сумела одолеть «Бетис» на выезде. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, при этом «Атлетик» отыгрался только на 90-й минуте.

    Накануне «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Валенсией» (1:1) в чемпионате страны. Отметим, что за восемь последних матчей они проиграли всего один раз и одержали четыре победы, а также трижды сыграв вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В турнирной таблице Примере «Атлетик» с 25 набранными очками находится на 11 месте, существенно уступая шестой еврокубковой строчке.

    «Леванте»

    «Леванте» в текущем Кубке Испании успел пройти пятерых соперников. И только на первом этапе он смог добиться убедительной победы, выиграв 5:0.

    Затем была выездная виктория со счетом 2:1, в 1/16 только по пенальти «лягушки» прошли «Фуэнлабраду» из Сегунды, потом обыграли 4:2 в гостях «Вальядолид», а на предыдущей стадии на домашнем поле в дополнительное время оказалась сильней «Вильярреала» (1:0 ОТ).

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    • К данному поединку клуб из Валенсии подходит после домашней мировой с «Гранадой» (2:2), т.с. он продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей, где добыл четыре победы при пять ничьих.

    В турнирной таблице чемпионате Испании «Леванте» на текущий момент располагается на девятой позиции, опережая «Атлетик» на два балла.

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    «Атлетик» выиграл четыре последних очных матча с «Леванте» с общим счетом 9:4, а дома «баски» одолели «лягушек» в 11 случаях из 13, еще два раза победили левантийцы.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 1.90, победа «Леванте» — 4.50, ничья — 3.60.

    Учитывая удачную игру «басков» дома с левантийцами, прогнозируем в данной встрече победу хозяев. Наша ставка на эту игру — победа «Атлетика».

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