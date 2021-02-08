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    Поднимется ли «Бенфика» на третье место?

    «Бенфика» — «Фамаликан». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Португалии по футболу 8 февраля 2021 года

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    «Бенфика» сыграет на выезде с «Фамаликаном» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Февраля 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Фамаликан Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» нынешнем сезоне не сражается за чемпионский титул. Нынешнее 4 место в этом плане является показательным: шансов догнать «Спортинг» с «Порту» маловато.

    Сейчас в активе у команды 34 очка. Причем отрыв от лидера «Спортинга» вырос, словно на дрожжах, до 11 пунктов.

    На это в том числе повлиял минувший тур, в котором «Орлы» сыграли со «Спортингом». Они пропустили единственный мяч в компенсированное арбитром время — 0:1.

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    В случае победы и ничья третьей в таблице «Браги» коллектив гарантированно поднимется на четвертую позицию. Правда, в шести прошлых играх он победил один раз.

    «Фамаликан»

    За 17 туров в чемпионате «Фамаликан» выиграл только трижды, набрав 14 очков. Коллектив занимает предпоследнее, 17 место, с отставанием в один пункт от спасительной 15-й строчки.

    В конце минувшего и в начале нового года они проиграли «Жил Висенте», «Тонделе» (дважды — по 0:1) и «Порту» (1:4). Перед этим была нулевая ничья с «Портимоненсе».

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    • Затем была долгожданная победа — над «Санта-Кларой» (2:1) в гостях. Тем не менее, это пока что последний на сегодня успех.

    В трех предыдущих турах клуб только проигрывал. Его обидчиками стали «Витория Гимарайнш» (0:1), «Насьонал» (1:2) и «Морейренсе» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,37.

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