В понедельник, 8 февраля, «Аль-Ахли» сыграет с «Баварией» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча, которая пройдет в Катаре на стадионе «Аль-Райан», начнется в 21:00 по московскому времени. «Аль-Ахли» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» на клубном чемпионате мира стартовал со стадии четвертьфинала, одолев катарский «Аль-Духаиль» (1:0).

Действующий чемпион Египта в новом сезоне национального первенства занимает второе место в турнирной таблице, но стоит учесть, что оторвавшийся на два очка «Замалек» провел на одну игру больше.

Перед отъездом в Катар подопечные Питсо Мосимане разошлись миром с «Пирамидс» (0:0).

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В африканской Лиге чемпионов «Аль-Ахли» успешно прошел квалификацию, разгромив нигерийский СОНИДЕП (1:0 и 4:0).

«Бавария»

«Бавария» стартует на клубном чемпионате мира как раз со стадии 1/2 финала, так что для нее это будет дебютный матч в Катаре.

Мюнхенцы отправились на этот турнир в хорошем настроении, ведь в последнем туре Бундеслиги обыграли «Герту» (1:0) и продлили победную серию до пяти встреч.

«Бавария» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 48 очками, что на семь баллов больше, чем у «Лейпцига».

Вероятно, футболисты уже забыли о своем провале в Кубке Германии, когда в 1/16 финала уступили «Хольштайн Килю» (2:2, 5:6 — по пенальти).

После травмы у «Баварии» восстанавливается защитник Танги Ньянзу.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество представителю Европы: победа «Баварии» — 1.15, победа «Аль-Ахли» — 17.00, ничья — 8.40.

Египетская команда считается сильной по африканским меркам, но если говорить о соперничестве с европейскими грандами, то шансов у нее крайне мало.

Состав «красных дьяволов» укомплектован преимущественно египетскими футболистами, которые малоизвестны широкой публике.

В то же время мюнхенцы могут похвастаться целой россыпью звезд, которые вряд ли будут беречь силы, ведь, чтобы завоевать трофей, нужно сделать всего два шага. Наш прогноз и ставка — «победа "Баварии" в обоих таймах» за 1.93.

Альтернативный вариант — «тотал больше 3,5» за 1.87. Что-то нам подсказывает, что Роберт Левандовски и компания не пожалеют африканского соперника.