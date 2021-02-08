«Аль-Ахли»
«Аль-Ахли» на клубном чемпионате мира стартовал со стадии четвертьфинала, одолев катарский «Аль-Духаиль» (1:0).
Действующий чемпион Египта в новом сезоне национального первенства занимает второе место в турнирной таблице, но стоит учесть, что оторвавшийся на два очка «Замалек» провел на одну игру больше.
Перед отъездом в Катар подопечные Питсо Мосимане разошлись миром с «Пирамидс» (0:0).
В африканской Лиге чемпионов «Аль-Ахли» успешно прошел квалификацию, разгромив нигерийский СОНИДЕП (1:0 и 4:0).
«Бавария»
«Бавария» стартует на клубном чемпионате мира как раз со стадии 1/2 финала, так что для нее это будет дебютный матч в Катаре.
Мюнхенцы отправились на этот турнир в хорошем настроении, ведь в последнем туре Бундеслиги обыграли «Герту» (1:0) и продлили победную серию до пяти встреч.
«Бавария» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 48 очками, что на семь баллов больше, чем у «Лейпцига».
Вероятно, футболисты уже забыли о своем провале в Кубке Германии, когда в 1/16 финала уступили «Хольштайн Килю» (2:2, 5:6 — по пенальти).
После травмы у «Баварии» восстанавливается защитник Танги Ньянзу.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество представителю Европы: победа «Баварии» — 1.15, победа «Аль-Ахли» — 17.00, ничья — 8.40.
Египетская команда считается сильной по африканским меркам, но если говорить о соперничестве с европейскими грандами, то шансов у нее крайне мало.
Состав «красных дьяволов» укомплектован преимущественно египетскими футболистами, которые малоизвестны широкой публике.
В то же время мюнхенцы могут похвастаться целой россыпью звезд, которые вряд ли будут беречь силы, ведь, чтобы завоевать трофей, нужно сделать всего два шага. Наш прогноз и ставка — «победа "Баварии" в обоих таймах» за 1.93.
Альтернативный вариант — «тотал больше 3,5» за 1.87. Что-то нам подсказывает, что Роберт Левандовски и компания не пожалеют африканского соперника.