«Бенфика»
«Бенфика» в чемпионате по традиции сражается за чемпионский титул. Правда, нынешнее 4 место в этом плане является показательным: шансов догнать «Спортинг» с «Порту» маловато.
Сейчас в активе у команды 33 очка. Причем отрыв от лидера «Спортинга» вырос, словно на дрожжах, до 9 пунктов.
Причем случилось это в минувшем туре. И крайне обидно «орлам», что единственный мяч в матче со «Спортингом» команда пропустила уже в компенсированное арбитром время.
«Викторию Гимарайнш» для «Бенфики» вряд ли можно назвать неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Бенфика» выиграла трижды при двух ничьих.
«Виктория Гимарайнш»
«Виктория Гимарайнш» в минувшем туре чемпионата принимала «Маритиму». И в той встрече команде удалось добиться своего — минимальной победы.
На текущий момент «Виктория Гимарайнш» занимает 6 место в турнирной таблице. Причем победная серия команды составляет уже три матча.
«Виктория Гимарайнш» имеет в своем активе 29 очков. Такая диспозиция позволяет мечтать даже о тройке призеров, до которой отставание составляет лишь 4 очка.
И ведь такую задачу нереальной никак не назовешь. Тем паче, «Бенфика» переживает очевидный кризис жанра, а «Брага» не блещет стабильностью.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.43, на ничью за 4.40, а на «Викторию Гимарайнш» — за 8.00
Хозяева слабовато, как для одного из лидеров, атакуют, но на сей раз постараются победить.
«Виктория Гимарайнш» непременно будет стараться взять очки, тем более оборона команды действует монолитно.
Гости надежны в обороне, а у «орлов» ныне явный кризис жанра. Наши прогноз и ставка — Фора «Виктория Гимарайнш» +1.5 с коэффициентом 1.62