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    «Орлы» уткнутся в надежные тылы?

    «Бенфика» — «Виктория Гимарайнш». Прогноз и ставка (к. 1.62) на чемпионат Португалии по футболу 5 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Витория Гимарайнш
    «Бенфика» — «Виктория Гимарайнш»: прогноз и ставка
    Адель Таарабт
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Викторией Гимарайнш» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Виктория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 05 Февраля 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» в чемпионате по традиции сражается за чемпионский титул. Правда, нынешнее 4 место в этом плане является показательным: шансов догнать «Спортинг» с «Порту» маловато.

    Сейчас в активе у команды 33 очка. Причем отрыв от лидера «Спортинга» вырос, словно на дрожжах, до 9 пунктов.

    Причем случилось это в минувшем туре. И крайне обидно «орлам», что единственный мяч в матче со «Спортингом» команда пропустила уже в компенсированное арбитром время.

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    «Викторию Гимарайнш» для «Бенфики» вряд ли можно назвать неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Бенфика» выиграла трижды при двух ничьих.

    «Виктория Гимарайнш»

    «Виктория Гимарайнш» в минувшем туре чемпионата принимала «Маритиму». И в той встрече команде удалось добиться своего — минимальной победы.

    На текущий момент «Виктория Гимарайнш» занимает 6 место в турнирной таблице. Причем победная серия команды составляет уже три матча.

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  • 02/02/2021

    • «Виктория Гимарайнш» имеет в своем активе 29 очков. Такая диспозиция позволяет мечтать даже о тройке призеров, до которой отставание составляет лишь 4 очка.

    И ведь такую задачу нереальной никак не назовешь. Тем паче, «Бенфика» переживает очевидный кризис жанра, а «Брага» не блещет стабильностью.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.43, на ничью за 4.40, а на «Викторию Гимарайнш» — за 8.00

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    Хозяева слабовато, как для одного из лидеров, атакуют, но на сей раз постараются победить.

    «Виктория Гимарайнш» непременно будет стараться взять очки, тем более оборона команды действует монолитно.

    Гости надежны в обороне, а у «орлов» ныне явный кризис жанра. Наши прогноз и ставка — Фора «Виктория Гимарайнш» +1.5 с коэффициентом 1.62

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