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    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, АПЛ, 4 февраля 2021 года

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    «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и ставка
    «Тоттенхэм»
    В рамках матча 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Челси» . Матч пройдет 4 февраля на арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Февраля 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    В начале января «Тоттенхэм» в 1/32 финала Кубка Англии на выезде разгромил «Марин» (5:0), а в рамках АПЛ дома упустил победу над «Фулхэмом» (1:1).

    После этого подопечные Жозе Моуринью в АПЛ на выезде обыграли «Шеффилд» (3:1), а в 1/16 финала Кубка Англии в гостях разгромили «Уиком» (4:1).

    В последних матчах «Шпоры» дома проиграли «Ливерпулю» со счетом 1:3, а затем на выезде неожиданно уступили «Брайтону» (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 20 матчей АПЛ «Тоттенхэм» с 33 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 34-21, по 12 голов забили Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

    «Челси»

    В начале января «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии на своем поле разгромил «Моркэм» (4:0), а в затем в рамках АПЛ одержал гостевую победу над «Фулхэмом» (1:0).

    Выездной матч с «Лестером» завершился поражением 0:2, что стоила поста главному тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду, даже несмотря на домашнюю кубковую победу над «Лутоном» (3:1).

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  • 28/01/2021

    • Лондонцев возглавил Томас Тухель, но дебютный матч с «Вулверхэмптоном» завершился без забитых мячей. А вот в последнем матче «Челси» дома обыграл «Бернли» со счетом 2:0.

    После 21 тура АПЛ «Челси» с 33 очками на 7-м месте, разница мячей 35-23, 6 голов забил Тэмми Абрахам.

    Прогноз

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Челси» — 2.13.

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    Матч первого круга завершился без забитых мячей, а во встрече 4-го круга Кубка лиги «Тоттенхэм» победил по пенальти — 1:1 (5:4). В прошлом сезоне «Челси» выиграл оба матча: 2:0 на выезде и 2:1 дома.

    «Челси» выиграл 3 из последних 5 матчей и ни разу не проиграл в основное время. Прогнозируем, что команда Томаса Тухеля не проиграет на выезде.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «Челси» выиграет один из таймов« за 1.59.

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