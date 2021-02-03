«Наполи»
В этом сезоне «Наполи» уже сражался за один кубок. Ранее команда Гаттузо играла с «Ювентусом» в Суперкубке Италии и проиграла 0:2. Это было 20 января.
После того поражения «Адзурри» уступили «Вероне» со счетом 1:3. Прервать серию поражений удалось в следующем поединке Кубка Италии. На стадии четвертьфинала «Неаполитанцы» обыграли «Специю» 4:2.
В последний день января хозяева победили «Парму» 2:0 и снова вышли на серию побед. Последняя победная серия команды длилась три матча.
Не сыграют у «Наполи» Фабиан Руис и Дрис Мертенс.
«Аталанта»
«Аталанта» потерпела первое поражение с ноября месяца. Гости уступили «Лацио» в матче чемпионата Италии со счетом 1:3. Перед этим «Черно-синие» победили «Лациале» в четвертьфинале Кубка Италии со счетом 3:2.
В январе «Аталанта» провела 9 встреч, 6 из которых она выиграла. Коллектив победил «Милан» 3:0. Также было две ничьи — 1:1 с «Удинезе» и 0:0 с «Дженоа». Такие последние результаты клуба из Бергамо.
Последнее поражение «Аталанты» в чужих стенах было 17 октября. Таким образом, гости не проигрывают уже 10 матчей в гостях.
Не сыграют у «Аталанты» Кристиан Ромеро и Ханс Хатебур.
Прогноз и ставка
Коэффициенты от букмекеров на первый поединок такие: 2.45 «Наполи», 2.90 «Аталанта» и 3.55 ничья.
Обе команды находятся в неплохой форме, но по последним результатам «Аталанта» выглядит стабильнее. Ранее она прошла «Лацио» и «Кальяри», а «Наполи» с трудом одолел «Специю» и «Эмполи», пропустив по 2 гола. Ставим на 2Х за 1.59.
В трех последних играх обеих команд забивалось не менее двух голов. Прошлая очная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Наполи». Наша ставка — ТБ 2.5 за 1.68.