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    Продолжит ли «Аталанта» выездную серию?

    «Наполи» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.59) и ставки на Кубок Италии по футболу 3 февраля 2021 года

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    «Наполи» — «Аталанта»: прогноз и ставка
    Рафаэль Толои
    В полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» встретится с «Аталантой» на стадионе «им. Марадоны». Первая встреча этих команд состоится 3 февраля в 22:45 мск. «Наполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 03 Февраля 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    В этом сезоне «Наполи» уже сражался за один кубок. Ранее команда Гаттузо играла с «Ювентусом» в Суперкубке Италии и проиграла 0:2. Это было 20 января.

    После того поражения «Адзурри» уступили «Вероне» со счетом 1:3. Прервать серию поражений удалось в следующем поединке Кубка Италии. На стадии четвертьфинала «Неаполитанцы» обыграли «Специю» 4:2.

    В последний день января хозяева победили «Парму» 2:0 и снова вышли на серию побед. Последняя победная серия команды длилась три матча.

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    Не сыграют у «Наполи» Фабиан Руис и Дрис Мертенс.

    «Аталанта»

    «Аталанта» потерпела первое поражение с ноября месяца. Гости уступили «Лацио» в матче чемпионата Италии со счетом 1:3. Перед этим «Черно-синие» победили «Лациале» в четвертьфинале Кубка Италии со счетом 3:2.

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    • В январе «Аталанта» провела 9 встреч, 6 из которых она выиграла. Коллектив победил «Милан» 3:0. Также было две ничьи — 1:1 с «Удинезе» и 0:0 с «Дженоа». Такие последние результаты клуба из Бергамо.

    Последнее поражение «Аталанты» в чужих стенах было 17 октября. Таким образом, гости не проигрывают уже 10 матчей в гостях.

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    Не сыграют у «Аталанты» Кристиан Ромеро и Ханс Хатебур.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты от букмекеров на первый поединок такие: 2.45 «Наполи», 2.90 «Аталанта» и 3.55 ничья.

    Обе команды находятся в неплохой форме, но по последним результатам «Аталанта» выглядит стабильнее. Ранее она прошла «Лацио» и «Кальяри», а «Наполи» с трудом одолел «Специю» и «Эмполи», пропустив по 2 гола. Ставим на 2Х за 1.59.

    В трех последних играх обеих команд забивалось не менее двух голов. Прошлая очная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Наполи». Наша ставка — ТБ 2.5 за 1.68.

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