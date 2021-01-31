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    Удержится ли «Рома» на третьем месте?

    «Рома» — «Верона». Прогноз и ставка (к. 2.87) на матч чемпионата Италии по футболу 31 января 2021 года

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    «Рома» — «Верона»: прогноз и ставка
    «Рома» остается в зоне Лиги чемпионов
    В 20-м туре Серии А «Рома» будет принимать «Верону». Матч пройдет в Риме 31 января. Начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рома»

    «Рома» забарахлила, и, наверное, впервые в сезоне заговорили о том, что к решению серьезных задач она все-таки не готова.

    И здесь уже просматривается определенная тенденция. У «Ромы», как правило, большие проблемы в матчах с конкурентами.

    Ранее команда Пауло Фонсеки проиграла с крупным счетом «Наполи» и «Аталанте». Из позитивного — ничью с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом». На большее пока не приходится рассчитывать.

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    Масле в огонь также добавил результат 0:3 против «Специи» в Кубке Италии. Тем не менее, в прошлом туре «Волки» совершили реванш, выиграв 4:3, и остается на третьем месте с отрывом в один балл от «Ювентуса».

    «Верона»

    «Верона» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда пребывает на восьмой строчке турнирной таблицы.

    «Мастифы» способны преподнести сенсацию, к тому же неплохо обороняются. Клуб пропускает в среднем чуть меньше гола за игру.

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    • Позапрошлый тур для команды выдался неудачным. Минимальное поражение от «Болоньи» в планы явно не входило.

    В минувшем туре коллектив доказал свою твердость, переиграв на своем поле «Наполи» со счетом 3:1, и теперь на четыре очка отстает от еврокубков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,87.

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