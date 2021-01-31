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    Обойдет ли «Лестер» «Манчестер Юнайтед»?

    «Лестер» — «Лидс». Прогноз и ставка (к. 2.10) на чемпионат Англии по футболу 30 января 2021 года

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    «Лестер» — «Лидс»: прогноз и ставка
    «Лестер» — третий в таблице
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Января 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» в 20-ти матчах набрал 39 очков и занимает в таблице третье место, дыша в спину двум клубам из Манчестера — два очка до «Сити» и одно — до «Юнайтед».

    Серия побед «Лестера» в пять матчей прервалась в прошлом туре ничьей с «Эвертоном» (1:1), а беспроигрышная составляет девять поединков.

    С тех пор, как команда Брэндана Роджерса проиграла в середине октября как раз «Эвертону», у нее была ничья с «МЮ» (2:2) и уверенные победы над «Саутгемптоном» (2:0) и «Челси» (2:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В минувшие выходные «Лисы» уверенно вышли в следующий раунд Кубка Англии, выиграв в гостях у «Брентфорда» (3:1).

    «Лидс»

    «Лидс», вернувшийся в элиту, уже давно в ней обжился. Команда вполне способна побороться за еврокубки, но для этого нужно минимизировать потери очков на ровном месте.

    Так, недавно «Павлины» дома сенсационно уступили «Брайтону» (0:1). А ведь до того команда провалилась еще и в Кубке Англии, где проиграла «Кроули Таун» (3:0).

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  • 28/01/2021

    • Нынешнее 12 место — неплохая диспозиция. Впрочем, три матча без побед (и без забитых мячей) до прошлого тура — явное свидетельство кризиса.

    Грядущий матч должен прояснить, была ли победа над «Ньюкаслом» (2:1) на выезде в предыдущем туре случайностью или начинает успешный тренд для коллектива.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Лестер» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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