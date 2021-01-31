«Лестер» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» в 20-ти матчах набрал 39 очков и занимает в таблице третье место, дыша в спину двум клубам из Манчестера — два очка до «Сити» и одно — до «Юнайтед».

Серия побед «Лестера» в пять матчей прервалась в прошлом туре ничьей с «Эвертоном» (1:1), а беспроигрышная составляет девять поединков.

С тех пор, как команда Брэндана Роджерса проиграла в середине октября как раз «Эвертону», у нее была ничья с «МЮ» (2:2) и уверенные победы над «Саутгемптоном» (2:0) и «Челси» (2:0).

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В минувшие выходные «Лисы» уверенно вышли в следующий раунд Кубка Англии, выиграв в гостях у «Брентфорда» (3:1).

«Лидс»

«Лидс», вернувшийся в элиту, уже давно в ней обжился. Команда вполне способна побороться за еврокубки, но для этого нужно минимизировать потери очков на ровном месте.

Так, недавно «Павлины» дома сенсационно уступили «Брайтону» (0:1). А ведь до того команда провалилась еще и в Кубке Англии, где проиграла «Кроули Таун» (3:0).

Нынешнее 12 место — неплохая диспозиция. Впрочем, три матча без побед (и без забитых мячей) до прошлого тура — явное свидетельство кризиса.

Грядущий матч должен прояснить, была ли победа над «Ньюкаслом» (2:1) на выезде в предыдущем туре случайностью или начинает успешный тренд для коллектива.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Лестер» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.