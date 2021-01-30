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    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 2.14) на матч АПЛ 30 января 2021 года

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    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка
    «Манчестер Юнайтед»
    В рамках 21 тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 30 января, начало — в 20:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
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    «Арсенал»

    Новый год «Арсенал» начал разгромив на выезде «Вест Бромвич» (4:0), а затем в 1/32 финала Кубка Англии дома победил «Ньюкасл» (2:0).

    Потом в рамках АПЛ «канониры»на своем поле сыграли вничью с «Кристал Пэласом» (0:0) и дома обыграли «Ньюкасл» — 3:0.

    Два последних матча подопечные Артеты провели в гостях у «Саутгемптона», сначала вылетев из Кубка Англии после поражения 0:1, а потом в матче чемпионата Англии победили «святых» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 20 туров АПЛ «Арсенал» с 30 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 26-20, 8 голов на счету Александра Ляказетта, по 5 голов забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака.

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Сульшера начали новый год с домашней победы над «Астон Виллой» (2:1), но уже в следующем матче вылетели из Кубка лиги, проиграв дома «Манчестер Сити» (0:2).

    В 1/32 финала Кубка Англии «МЮ» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» (1:0), после чего в рамках АПЛ на выезде одолел «Бернли» (1:0).

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    • Затем манкунианцы на выезде разошлись миром с «Ливерпулем» (0:0) и в гостях одолели «Фулхэм» (2:1).

    В последних матчах «МЮ» в рамках 1/16 финала Кубка Англии обыграл дома «Ливерпуль» (3:2), а в матче АПЛ уступил на своем поле «Шеффилду» со счетом 1:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 20 туров АПЛ «МЮ» с 40 очками идет на 2-м месте в таблице АПЛ, на балл отставая от «Ман Сити». Разница мячей 37-27, 11 голов забил Бруну Фернандеш, еще 7 — Маркус Рэшфорд.

    Прогноз и ставки

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «МЮ» — 2.47.

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    В первом круге «Арсенал» победил на выезде со счетом 1:0. В прошлом сезоне «МЮ» дома сыграл вничью 1:1, а на выезде уступил 0:2. «Арсенал» выиграл 3 из 5 домашних матча с «МЮ», потерпев два поражения

    «Канониры» не проигрывают «МЮ» уже четыре матча подряд, прогнозируем, что «Арсенал» не проиграет дома и в этот раз.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.65.

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