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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка (к. 1.95) на АПЛ 28 января 2021 года

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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка
    Сон Хын Мин
    «Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках матча 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 января в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Января 2021 года
    Тоттенхэм
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    •  Тоттенхэм 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Тоттенхэм»

    Новый год «Шпоры» начали с крупной домашней победы над «Лидсом» (3:0) в АПЛ, а затем в полуфинале Кубка лиги выбили на своем поле «Брентфорд» со счетом 2:0.

    Затем в 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Марин» (5:0), а в рамках АПЛ дома упустил победу над «Фулхэмом» (1:1).

    В последних матча подопечные Жозе Моуринью в АПЛ на выезде обыграли «Шеффилд» (3:1), а в 1/16 финала Кубка Англии в гостях разгромили «Уиком» (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 18 матчей АПЛ «Тоттенхэм» с 33 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 33-17, по 12 голов забили Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы заканчивали 2020 год двумя ничьими, сначала упустив дома победу над «Вест Бромвичем» (1:1), а затем на выезде разойдясь миром с «Ньюкаслом» (0:0).

    Новый гол «Ливерпуль» начал гостевым поражением от «Саутгемптона» (0:1) в АПЛ, после чего в Кубке Англии разгромил «Астон Виллу» (4:1).

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    • После этого «Ливерпуль» на «Энфилде» не сумел дожать «МЮ» (0:0), а затем дома же проиграл «Бернли» (0:1).

    В последнем матче мерсисайдцы снова встречались с «МЮ», проиграв на «Олд Траффорд» со счетом 2:3 и вылетев из Кубка Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 19 туров «Ливерпуль» с 34 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 37-22, 13 голов забил Мохамед Салах, еще 6 — Садио Мане, по 5 Фирмино и Жота.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Ливерпуля» — 2.16.

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    В первом круге «Ливерпуль» победил дома 2:1. В прошлом сезоне мерсисайдцы дома победили 2:1, а на выезде — 1:0.

    «Ливерпуль» выиграл шесть последних матчей со «шпорами», прогнозируем, что мерсисайдцы не проиграют на выезде.

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «Ливерпуль выиграет один из таймов» за 1.59.

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