ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина Александр РадуловНХЛ. «Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Баффало» Фрагмент матча«Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома
  • 15:08
    • Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Лахти
  • 12:49
    • Влашич рассказал, уйдет ли он из ЦСКА этой зимой
  • 12:28
    • Селихов объявил о готовности покинуть «Спартак»
  • 12:17
    • Защитник «Наполи» может перейти в «Спартак»
  • 09:37
    • «Клипперс» одолели «Оклахому», «Филадельфия» победила «Селтикс»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Осасуна» взять реванш у «Гранады»?

    «Осасуна» — «Гранада». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Испании 24 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Гранада»
    В девяти выездных матчах «Гранада» одержала две победы и потерпела пять поражений
    «Осасуна» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 января, начало — в 16:00 мск. «Осасуна» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 24 Января 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 16:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Осасуна»

    «Осасуна» после 19-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на предпоследнем месте.

    Свою последнюю на данный момент победу команда из Памплоны одержала еще в конце октября. Безвыигрышная серия насчитывает уже 13 матчей.

    Однако тут стоит отметить, что в шести предыдущих матчах «Осасуна» потерпела лишь одно поражение. Все остальные встречи завершились вничью, в том числе домашняя игра с мадридским «Реалом».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Безвыигрышная серия «Осасуны» на своем поле составляет шесть матчей, в которых команда забила всего лишь четыре мяча.

    «Гранада»

    Тем временем «Гранада», набрав в 19-ти турах, занимает седьмое место. Как и в прошлом сезоне, команда снова претендует на путевку в Лигу Европы.

    «Гранада» не очень удачно начала 2021-й, проиграв сначала «Эйбару», а после этого — «Барселоне».

    Но ситуация все-таки под контролем. В двух предыдущих матчах «Гранада» набрала четыре очка. После домашней победы над «Осасуной» была гостевая ничья с «Вильярреалом».

    В девяти выездных матчах «Гранада» одержала две победы и потерпела пять поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Осасуну» можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 2.97, а победу «Гранады» — за 3.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В последние годы у «Гранады», как правило, не было проблем в матчах с «Осасуной», четыре из пяти предыдущих матчей завершились в ее пользу.

    Ставка — победа «Гранады» за 3.20.

    Или ставка на тотал «Гранады» больше 1.0 за 2.09.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миллуолл — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021
    «Осасуна» — «Гранада» 23.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.20.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры