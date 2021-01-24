«Осасуна» — «Гранада». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Испании 24 января 2021 года

«Осасуна»
«Осасуна» после 19-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на предпоследнем месте.
Свою последнюю на данный момент победу команда из Памплоны одержала еще в конце октября. Безвыигрышная серия насчитывает уже 13 матчей.
Однако тут стоит отметить, что в шести предыдущих матчах «Осасуна» потерпела лишь одно поражение. Все остальные встречи завершились вничью, в том числе домашняя игра с мадридским «Реалом».
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Безвыигрышная серия «Осасуны» на своем поле составляет шесть матчей, в которых команда забила всего лишь четыре мяча.
«Гранада»
Тем временем «Гранада», набрав в 19-ти турах, занимает седьмое место. Как и в прошлом сезоне, команда снова претендует на путевку в Лигу Европы.
«Гранада» не очень удачно начала 2021-й, проиграв сначала «Эйбару», а после этого — «Барселоне».
Но ситуация все-таки под контролем. В двух предыдущих матчах «Гранада» набрала четыре очка. После домашней победы над «Осасуной» была гостевая ничья с «Вильярреалом».
В девяти выездных матчах «Гранада» одержала две победы и потерпела пять поражений.
Прогноз и ставка
На «Осасуну» можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 2.97, а победу «Гранады» — за 3.20.
В последние годы у «Гранады», как правило, не было проблем в матчах с «Осасуной», четыре из пяти предыдущих матчей завершились в ее пользу.
Ставка — победа «Гранады» за 3.20.
Или ставка на тотал «Гранады» больше 1.0 за 2.09.