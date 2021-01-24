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    Сможет ли «Анже» набрать очки в Бордо?

    «Бордо» — «Анже». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Франции 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Анже»
    «Бордо» набрал семь очков в трех январских матчах
    «Бордо» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 января, начало — в 15:00 мск. «Бордо» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Января 2021 года
    Бордо
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    •  Бордо 15:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Бордо»

    «Бордо» после 20-ти туров находится на вполне комфортном для себя девятом месте и на очень приличном расстоянии от зоны вылета. Главная задача на сезон практически решена.

    «Бордо» шикарно провел первые матчи после Нового года. Все началось с гостевой игры против «Метца», которая завершилась вничью.

    А после этого были победы над «Лорьяном» и «Ниццей».

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    Кроме того, не лишним будет отметить, что «Бордо» в последних десяти турах потерпел лишь три поражения. Шикарные цифры для середняка.

    «Анже»

    У «Анже» ситуация еще лучше, в таблице Лиги 1 скромный клуб занимает восьмое место. Если так и дальше пойдет, можно будет и о еврокубках задуматься.

    При этом два последних матча получились не самыми удачными, но этому есть вполне логичное объяснение — «Анже» играл с «Монако» и «Пари Сен-Жермен». В обоих случаях команда Стефана Мулена уступида, но в этом нет ничего удивительного.

    Самое главное, что «Анже» регулярно набирает очки в матчах со своими конкурентами.

    «Анже» проиграл только в трех из десяти гостевых матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Бордо» в этом матче матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Анже» — за 3.32.

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    «Анже» проиграл «Бордо» на своем поле в матче первого круга, но даже в этом сучае нельзя исключать, что «жирондинцам» прилетит «ответка». Во Франции так часто бывает.

    Ставка — тотал «Анже» больше 1,0 за 2.28.

    Или ставка на победу «Анже» с форой (0) за 2.34. Гости, скорее всего, как минимум не проиграют. «Бордо» часто успокаивается после двух-трех удачных матчей.

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