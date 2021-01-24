«Бордо» — «Анже». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Франции 24 января 2021 года

«Бордо» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 января, начало — в 15:00 мск. «Бордо» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» после 20-ти туров находится на вполне комфортном для себя девятом месте и на очень приличном расстоянии от зоны вылета. Главная задача на сезон практически решена.

«Бордо» шикарно провел первые матчи после Нового года. Все началось с гостевой игры против «Метца», которая завершилась вничью.

А после этого были победы над «Лорьяном» и «Ниццей».

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Кроме того, не лишним будет отметить, что «Бордо» в последних десяти турах потерпел лишь три поражения. Шикарные цифры для середняка.

«Анже»

У «Анже» ситуация еще лучше, в таблице Лиги 1 скромный клуб занимает восьмое место. Если так и дальше пойдет, можно будет и о еврокубках задуматься.

При этом два последних матча получились не самыми удачными, но этому есть вполне логичное объяснение — «Анже» играл с «Монако» и «Пари Сен-Жермен». В обоих случаях команда Стефана Мулена уступида, но в этом нет ничего удивительного.

Самое главное, что «Анже» регулярно набирает очки в матчах со своими конкурентами.

«Анже» проиграл только в трех из десяти гостевых матчей.

Прогноз и ставка

На «Бордо» в этом матче матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Анже» — за 3.32.

«Анже» проиграл «Бордо» на своем поле в матче первого круга, но даже в этом сучае нельзя исключать, что «жирондинцам» прилетит «ответка». Во Франции так часто бывает.

Ставка — тотал «Анже» больше 1,0 за 2.28.

Или ставка на победу «Анже» с форой (0) за 2.34. Гости, скорее всего, как минимум не проиграют. «Бордо» часто успокаивается после двух-трех удачных матчей.