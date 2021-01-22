«Чорли» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка (к. 1.86) на матч Кубка Англии 22 января 2021 года

В матче 1/16 Кубка Англии скромный клуб «Чорли» примет «Вулверхэмптон» на стадионе «Виктори Парк». Игра состоится 22 января в 22:45 по мск. «Чорли» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чорли»

«Чорли» является представителем Национальной лиги северной группы, где занимает 9 место. Так что команда ничем особо не выделяется.

В Кубке Англии коллектив прошел достаточно долгий путь. Начав с победы над «Гейтсхэдом» со счетом 2:1, команда вышла на «Йорк Сити» и победила 1:0.

Далее благодаря дополнительному времени «Чорли» выиграл у «Уигана» 3:2 ДВ. Следующим соперником хозяев был «Петерборо» (2:1). Ну и настоящим успехом можно считать проход «Дерби» (2:0).

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«Чорли» выиграл четыре из пяти матчей на домашнем поле.

«Вулверхэмптон»

В первом для «волков» раунде Кубка Англии им попался «Кристал Пэлас», который они обыграли со счетом 1:0. Это была единственная победа команды в 6 последних выступлениях.

«Вулверхэмптон» проиграл две последние встречи. Со счетом 1:2 гости уступили «Эвертону» 1:2 и с результатом 2:3 они проиграли «Вест Бромвичу».

Победа над «Чорли» может прервать выездную серию «оранжевых», которая состоит уже из четырех матчей без побед.

Хонни, Маркал, Поденсе и Хименес — это футболисты, которые имеют проблемы со здоровьем и вряд ли будут использованы в предстоящей игре.

Прогноз и ставка

Котировки без сюрпризов — 18.0 на победу «Чорли», 1.13 на победу «Вулверхэмптона» и 8.70 на ничью. На проход с учетом дополнительного времени даются коэффициенты 10.5 и 1.04.

«Вулверхэмптон» обязан побеждать в этом матче. «Чорли» ничем не выделяется. Это скромный соперник из низших дивизионов. К тому же «волки» имеют плохую статистику и победа ее слегка улучшит.

Хозяева отлично сыграли против «Дерби». Так что они будут бороться в этом матче. Нуну Эшпириту вряд ли бросит все силы на этот матч. Мы ставим на тотал меньше 3.5 Свои 2-3 гола гости забьют.