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    «Вулверхэмптон» обязан побеждать в матче со слабым соперником

    «Чорли» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка (к. 1.86) на матч Кубка Англии 22 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чорли» — «Вулверхэмптон»
    Рубен Невеш
    В матче 1/16 Кубка Англии скромный клуб «Чорли» примет «Вулверхэмптон» на стадионе «Виктори Парк». Игра состоится 22 января в 22:45 по мск. «Чорли» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 22 Января 2021 года
    Чорли
  • Англия. Кубок ФА
    •  Чорли 22:45 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 16.80
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 1.14
  • Ставка!
    •

    «Чорли»

    «Чорли» является представителем Национальной лиги северной группы, где занимает 9 место. Так что команда ничем особо не выделяется.

    В Кубке Англии коллектив прошел достаточно долгий путь. Начав с победы над «Гейтсхэдом» со счетом 2:1, команда вышла на «Йорк Сити» и победила 1:0.

    Далее благодаря дополнительному времени «Чорли» выиграл у «Уигана» 3:2 ДВ. Следующим соперником хозяев был «Петерборо» (2:1). Ну и настоящим успехом можно считать проход «Дерби» (2:0).

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    «Чорли» выиграл четыре из пяти матчей на домашнем поле.

    «Вулверхэмптон»

    В первом для «волков» раунде Кубка Англии им попался «Кристал Пэлас», который они обыграли со счетом 1:0. Это была единственная победа команды в 6 последних выступлениях.

    «Вулверхэмптон» проиграл две последние встречи. Со счетом 1:2 гости уступили «Эвертону» 1:2 и с результатом 2:3 они проиграли «Вест Бромвичу».

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    • Победа над «Чорли» может прервать выездную серию «оранжевых», которая состоит уже из четырех матчей без побед.

    Хонни, Маркал, Поденсе и Хименес — это футболисты, которые имеют проблемы со здоровьем и вряд ли будут использованы в предстоящей игре.

    Прогноз и ставка

    Котировки без сюрпризов — 18.0 на победу «Чорли», 1.13 на победу «Вулверхэмптона» и 8.70 на ничью. На проход с учетом дополнительного времени даются коэффициенты 10.5 и 1.04.

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    «Вулверхэмптон» обязан побеждать в этом матче. «Чорли» ничем не выделяется. Это скромный соперник из низших дивизионов. К тому же «волки» имеют плохую статистику и победа ее слегка улучшит.

    Хозяева отлично сыграли против «Дерби». Так что они будут бороться в этом матче. Нуну Эшпириту вряд ли бросит все силы на этот матч. Мы ставим на тотал меньше 3.5 Свои 2-3 гола гости забьют.

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