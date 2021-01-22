«Альбасете» — «Сарагоса». Прогноз и ставка (к. 1.68) на матч чемпионата Испании 22 января 2021 года

В пятницу, 22 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Альбасете» на своем поле сыграет с «Сарагосой». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Альбасете» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альбасете»

«Альбасете» — главный аутсайдер текущего розыгрыша Сегунды. В 20 проведенных поединках команда набрала всего 15 очков и расположилась на самом дне турнирки, отставая от безопасной строки на пять баллов.

«Черно-белые» в текущем первенстве смогли разжиться только тремя викториями, еще шесть раз они играли вничью и 11 раз уходили с поля поверженными, разница мячей в этих встречах составляет 12:26.

Коллектив не проигрывает в последних двух встречах чемпионата. Еще в конце прошлого года он в гостях переиграл «Мирандес» (2:0), а в первом поединке 2021 года расписал домашнюю мировую с «Малагой» (1:1).

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Перед этим «Альбасете» имел 11-матчевую безвыигрышную серию, в которой восемь игр проиграл. Дома коллектив дважды побеждал при четырех мировых и поражениях, разница мячей — 9:12.

«Сарагоса»

«Сарагоса» находится вблизи зоны вылета. После 21 сыгранного матча у нее 20 очков и опасную строку опережает только по дополнительным показателям.

«Арагонцы» в рамках Сегунды не знают горечи поражений в последних трех встречах, дважды победив в них при одном мировом исходе, который был в гостях с «Картахеной» (1:1) в первом поединке 2021 года.

Обыграть в этот период коллектив смог в родных стенах «Луго» (1:0) и «Логронес» (2:0) в минувшем туре. В промежутке этих встреч команда вылетела из Кубка Короля, проиграв в гостях «Алькоркону» — 1:2.

У «Сарагосы» на данный момент последняя гостевая статистика в дивизионе. Она выиграла одну игру при одной мировой и восьми поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 5:11.

В первом круге «арагонцы» дома одолели оппонента (1:0), а в прошлом сезоне дважды победил «Альбасете» — 4:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сарагосы» — 2.70, победа «Альбасете» — 3.20, ничья — 2.82.

Учитывая, что «Сарагоса» туго играет в гостях, то есть смысл ставить на непроигрыш хозяев.