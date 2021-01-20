«Лейпциг» — «Унион». Прогноз (к. 3.10) и ставки на чемпионат Германии по футболу 20 января 2021 года

«Лейпциг» встретится на своем поле с «Унион Берлин» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:30 мск. «Лейпциг» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Первая половина января получилась для «Лейпцига» не самой простой. В трех матчах команда Юлиана Нагельсманна одержала только одну победу. Однако в таблице «Лейпциг» продолжает занимать второе место, отставая от «Баварии» на четыре очка.

В прошлом туре «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», а перед этим было домашнее поражение от дортмундской «Боруссии». В итоге в двух матчах было пропущено пять мячей.

Единственную пока что победу в 2021-м «Лейпциг» одержал в самом начале января, выиграв в гостях у «Штутгарта».

Календарь и таблица Бундеслиги

«Лейпциг» выиграл шесть из восьми домашних матчей в Бундеслиге.

«Унион Берлин»

Тем временем «Унион» продолжает удивлять. Можно даже сказать, шокировать. Команда из Берлина продолжает погоню за лидерами. В турнирной таблице «Унион» занимает пятое место, при этом отставание от того же «Лейпцига» составляет всего лишь четыре очка.

Для понимания ситуации: ранее обыграть «Унион» не смогли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия», ни «Байер» — то есть, три из четырех представителей топ-4.

Беспроигрышная серия «Униона» на данный момент составляет шесть матчей — три победы и три ничьи.

2021-й «Унион» начал с побед над «Вердером» и «Байером» и ничьей с «Вольфсбургом».

В семи гостевых матчах «Унион» потерпел только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» можно поставить за 1.53, ничью в предстоящем матче букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Униона» — за 7.90.

В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды без проблем обыграл «Унион», но сейчас, похоже, так не получится.

Ставить на «Унион», безусловно, чересчур опасно, но в голе гостей можно не сомневаться. «Лейпциг» довольно много ошибается в обороне.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

Либо же такой вариант: победа «Лейпцига» + обе забьют за 3.10.