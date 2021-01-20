«Лейпциг» — «Унион». Прогноз (к. 3.10) и ставки на чемпионат Германии по футболу 20 января 2021 года

«Лейпциг»
Первая половина января получилась для «Лейпцига» не самой простой. В трех матчах команда Юлиана Нагельсманна одержала только одну победу. Однако в таблице «Лейпциг» продолжает занимать второе место, отставая от «Баварии» на четыре очка.
В прошлом туре «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», а перед этим было домашнее поражение от дортмундской «Боруссии». В итоге в двух матчах было пропущено пять мячей.
Единственную пока что победу в 2021-м «Лейпциг» одержал в самом начале января, выиграв в гостях у «Штутгарта».
Календарь и таблица Бундеслиги
«Лейпциг» выиграл шесть из восьми домашних матчей в Бундеслиге.
«Унион Берлин»
Тем временем «Унион» продолжает удивлять. Можно даже сказать, шокировать. Команда из Берлина продолжает погоню за лидерами. В турнирной таблице «Унион» занимает пятое место, при этом отставание от того же «Лейпцига» составляет всего лишь четыре очка.
Для понимания ситуации: ранее обыграть «Унион» не смогли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия», ни «Байер» — то есть, три из четырех представителей топ-4.
Беспроигрышная серия «Униона» на данный момент составляет шесть матчей — три победы и три ничьи.
2021-й «Унион» начал с побед над «Вердером» и «Байером» и ничьей с «Вольфсбургом».
В семи гостевых матчах «Унион» потерпел только одно поражение.
Прогноз и ставка
На «Лейпциг» можно поставить за 1.53, ничью в предстоящем матче букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Униона» — за 7.90.
В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды без проблем обыграл «Унион», но сейчас, похоже, так не получится.
Ставить на «Унион», безусловно, чересчур опасно, но в голе гостей можно не сомневаться. «Лейпциг» довольно много ошибается в обороне.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.
Либо же такой вариант: победа «Лейпцига» + обе забьют за 3.10.