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    Сможет ли «Лейпциг» обыграть главное открытие Бундеслиги?

    «Лейпциг» — «Унион». Прогноз (к. 3.10) и ставки на чемпионат Германии по футболу 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Унион»
    «Лейпциг» выиграл шесть из восьми домашних матчей в Бундеслиге
    «Лейпциг» встретится на своем поле с «Унион Берлин» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:30 мск. «Лейпциг» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2021 года
    РБ Лейпциг
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    •  РБ Лейпциг 22:30 Унион Унион
  • Берлин
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  • 4.15
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    «Лейпциг»

    Первая половина января получилась для «Лейпцига» не самой простой. В трех матчах команда Юлиана Нагельсманна одержала только одну победу. Однако в таблице «Лейпциг» продолжает занимать второе место, отставая от «Баварии» на четыре очка.

    В прошлом туре «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», а перед этим было домашнее поражение от дортмундской «Боруссии». В итоге в двух матчах было пропущено пять мячей.

    Единственную пока что победу в 2021-м «Лейпциг» одержал в самом начале января, выиграв в гостях у «Штутгарта».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Лейпциг» выиграл шесть из восьми домашних матчей в Бундеслиге.

    «Унион Берлин»

    Тем временем «Унион» продолжает удивлять. Можно даже сказать, шокировать. Команда из Берлина продолжает погоню за лидерами. В турнирной таблице «Унион» занимает пятое место, при этом отставание от того же «Лейпцига» составляет всего лишь четыре очка.

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    • Для понимания ситуации: ранее обыграть «Унион» не смогли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия», ни «Байер» — то есть, три из четырех представителей топ-4.

    Беспроигрышная серия «Униона» на данный момент составляет шесть матчей — три победы и три ничьи.

    2021-й «Унион» начал с побед над «Вердером» и «Байером» и ничьей с «Вольфсбургом».

    В семи гостевых матчах «Унион» потерпел только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» можно поставить за 1.53, ничью в предстоящем матче букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Униона» — за 7.90.

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    В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды без проблем обыграл «Унион», но сейчас, похоже, так не получится.

    Ставить на «Унион», безусловно, чересчур опасно, но в голе гостей можно не сомневаться. «Лейпциг» довольно много ошибается в обороне.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

    Либо же такой вариант: победа «Лейпцига» + обе забьют за 3.10.

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