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    АЕК — «Аполлон Смирнис». Прогноз и ставка (к. 2.06) на матч Кубка Греции 20 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АЕК Афины
    Прогноз и ставки на АЕК — «Аполлон Смирнис»
    Марко Ливая
    В среду, 20 января, в Афинах на Олимпийском стадионе Спирос Луис АЕК сыграет с «Аполлон Смирнис» в первом поединке 1/8 финала Кубка Греции. Встреча начнется в 22:30 по мск. АЕК — «Аполлон Смирнис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АЕК

    АЕК в прошлом розыгрыше Кубка Греции добрался до финала, где минимально проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:1. В этом сезоне он начинает борьбу только с 1/8 финала.

    В чемпионате Греции после 17 туров коллектив из Афин идет в данный момент на второй строке, сильно отставая от лидера, а конкурентов опережает на 1-2 очка.

    Сейчас у «двуглавых орлов» 4-матчевая победная серия. Первые три матча они выиграли по 1:0. Сперва одолели аутсайдеров «Панетоликос» дома и «Ламию» в гостях.

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    После чего на выезде справились с соседом по турнирке «Арисом», а в своей последнем поединке «желто-черные» в родных стенах переиграли «Атрамитос» (2:1), занимающий на данный момент седьмое место.

    «Аполлон Смирнис»

    «Аполлон Смирнис» в прошлом розыгрыше Кубка Греции был выбит клубом из четвертой лиги, проиграв ему в гостях со счетом 0:1. В этом сезоне коллектив тоже стартует с 1/8 финала.

    По итогам 16 сыгранных матчей греческого чемпионата команда из Афин идет на десятой позиции в турнирной таблице, отставая от топ-6 на шесть очков при игре в запасе.

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    • В своем последнем сыгранном поединке «бригада» обыграла в гостях предпоследнюю «Ларису» со счетом 1:0, а перед этим с таким же результатом дома уступила командам из топ-6 «Панатинаикосу» и «Астеросу».

    Отметим, что АЕК выиграл у «Аполлона» в последних четырех встречах. В минувшем сезоне «двуглавые орлы» дома победили 2:1, а в гостях — 4:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа АЕКа — 1.35, победа «Аполлон Смирнис» — 9.30, ничья — 4.80.

    Хозяевам для спокойной жизни во втором матче важно выиграть и не пропустить. Прогнозируем, что АЕК сможет добиться «сухой» виктории.

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