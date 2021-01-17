ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка ИспанииЗидан истощил «Реал» и поплатился Джо ГомесНевоспетые герои АПЛ. От Ники Батта до Джо Гомеса Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА
  • 00:25
    • «Унион» на последних минутах вырвал победу у «Байера»
  • 00:53
    • Дубль Бен Йеддера принес «Монако» очередную победу в Лиге 1
  • 00:42
    • «Лацио» одержал победу в римском дерби
  • 22:44
    • Почеттино заразился коронавирусом
  • 22:17
    • «Спартак» дома проиграл «Йокериту», «Динамо» обыграло «Торпедо»
  • 21:35
    • «Ак Барс» дома обыграл «Авангард»
  • 19:49
    • Месси пропустил тренировку «Барселоны»
    Все новости спорта

    Пробьются ли «зелено-белые» в 1/8 финала?

    «Спортинг» Хихон — «Бетис». Прогноз и ставка (к. 1.92) на матч Кубка Испании 17 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Спортинг Хихон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Бетис»
    Аисса Манди
    17 января в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» местный «Спортинг» сразится с севильским «Бетисом» в 1/16 финала Кубка Короля. Начало игры — в 18:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 17 Января 2021 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 18:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» выступает в этом сезоне в Сегунде, где после первого круга находится на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от зоны прямого повышения.

    Несколько дней тому назад клуб из Хихона обыграл в родных стенах в рамках первенства «Фуэнлабраду» (2:1), продлив тем самым беспроигрышную серию до шести встреч, где четыре были победными.

    В этот удачный период в рамках чемпионата страны «красно-белые» выиграли две игры при двух мировых исхода, еще две виктории состоялись в Кубке Короля.

    Все прогнозы на футбол

    Так на стадии 1/32 и 1/16 финала кубкового турнира «Спортинг» справился с коллективами из четвертой и третьей лиги, выиграв в гостях 2:1 и 1:0 соответственно.

    «Бетис»

    «Бетис» также преодолел уже два раунда в текущем розыгрыше Кубка Короля, поочередно на выезде одолев клубы из низших дивизионов 2:0 и 3:1.

    Перед данным поединком клуб из Севильи добился гостевой виктории над «Уэской» (2:0) в рамках Примеры, а туром ранее он расписал мировую на своей арене в дерби с «Севильей», сыграв 1:1.

  • Герой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов
  • Набрав высоту, далеко не каждый избежит резкого падения
  • 12/01/2021

    • Отметим, что за последние пять игр с учетом всех турниров «зелено-белые» проиграли только раз, уступив в конце декабря на выезде 3:4 «Леванте» в рамках чемпионата Испании.

    В турнирной таблице элитного дивизиона «Бетис» разместился в середине, где наверняка и закончит текущее первенство.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Примеры обе игры команды завершили вничью — 2:2 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бетиса» — 1.82, победа «Спортинга» — 4.50, ничья — 3.60.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Проход: «Бетиса» — 1.41; «Спортинга» — 2.90.

    «Бетис», который в чемпионате вряд ли поборется за еврокубковые позиции, наверняка ответственно отнесется к кубковому турниру. Ставим в этом матче на викторию севильцев.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Альмерия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Бромвич Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.84
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кардифф — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Спортинг» Хихон — «Бетис» 16.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.82.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры