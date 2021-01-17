«Спортинг» Хихон — «Бетис». Прогноз и ставка (к. 1.92) на матч Кубка Испании 17 января 2021 года

17 января в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» местный «Спортинг» сразится с севильским «Бетисом» в 1/16 финала Кубка Короля. Начало игры — в 18:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» выступает в этом сезоне в Сегунде, где после первого круга находится на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от зоны прямого повышения.

Несколько дней тому назад клуб из Хихона обыграл в родных стенах в рамках первенства «Фуэнлабраду» (2:1), продлив тем самым беспроигрышную серию до шести встреч, где четыре были победными.

В этот удачный период в рамках чемпионата страны «красно-белые» выиграли две игры при двух мировых исхода, еще две виктории состоялись в Кубке Короля.

Все прогнозы на футбол

Так на стадии 1/32 и 1/16 финала кубкового турнира «Спортинг» справился с коллективами из четвертой и третьей лиги, выиграв в гостях 2:1 и 1:0 соответственно.

«Бетис»

«Бетис» также преодолел уже два раунда в текущем розыгрыше Кубка Короля, поочередно на выезде одолев клубы из низших дивизионов 2:0 и 3:1.

Перед данным поединком клуб из Севильи добился гостевой виктории над «Уэской» (2:0) в рамках Примеры, а туром ранее он расписал мировую на своей арене в дерби с «Севильей», сыграв 1:1.

Отметим, что за последние пять игр с учетом всех турниров «зелено-белые» проиграли только раз, уступив в конце декабря на выезде 3:4 «Леванте» в рамках чемпионата Испании.

В турнирной таблице элитного дивизиона «Бетис» разместился в середине, где наверняка и закончит текущее первенство.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Примеры обе игры команды завершили вничью — 2:2 и 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бетиса» — 1.82, победа «Спортинга» — 4.50, ничья — 3.60.

Проход: «Бетиса» — 1.41; «Спортинга» — 2.90.

«Бетис», который в чемпионате вряд ли поборется за еврокубковые позиции, наверняка ответственно отнесется к кубковому турниру. Ставим в этом матче на викторию севильцев.