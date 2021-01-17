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    «Анчоусы» с «насридами» не порадуют голами?

    «Малага» — «Гранада». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на матч Кубка Испании 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Гранада»
    Дарвин Мачис
    В воскресенье, 17 января, в рамках 1/16 финала Кубка Короля «Малага» на стадионе «Ла Росаледа» сыграет с «Гранадой». Встреча стартует в 14:00 по мск. «Малага» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 17 Января 2021 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 14:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.47
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Малага»

    «Малага», представляющая Сегунду, в этом розыгрыше Кубка Испании прошла уже два этапа и не пропустила в этих поединках ни одного гола.

    На стадии 1/64 финала «анчоусы» легко в гостях разделались с клубом «Карухо» из третьего дивизиона (4:0), а на следующей стадии только по итогам овертайма дома переиграли «Овьедо» (1:0), тоже выступающий в Сегунде.

    Сейчас у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой были виктории в кубковом турнире и ничейные результаты в рамках чемпионата. В своем последнем проведенном матче первенства он расписал дома мировую с «Овьедо» — 1:1.

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    В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании «Малага» находится в середине турнирной таблицы, находясь на расстоянии двух викторий от зоны плей-офф повышения.

    «Гранада»

    «Гранада» в минувшем розыгрыше Кубка Короля была остановлена только на полуфинальной стадии. В этом турнире она поочередно расправилась с коллективами из низших лиг, победив на выезде 2:0 и 2:1 ОТ.

    Перед этим поединком «насриды» в рамках Примеры в родных стенах обыграли «Осасуну» со счетом 2:0, а перед этим они проиграли две игры чемпионата. Дома были разгромлены «Барселоной» (0:4), а в гостях уступили «Эйбару» (0:2).

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    • После 18 туров элитного дивизиона «красно-белые» идут седьмыми в турнирной таблице, отставая от еврокубковой шестой строки только на три пункта.

    Этим летом в товарняке эти клубы сыграли 0:0, а в сезоне 2018/19 Сегунды дважды выиграла «Гранада» по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гранады» — 2.10, победа «Малаги» — 3.60, ничья — 3.45.

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    Проход: «Гранады» — 1.55; «Малаги» — 2.44.

    Очные противостояния этих команд в последнее время редко когда приносили больше одного забитого гола. Наверняка и эта встреча будет низовой. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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