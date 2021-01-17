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    «Ткачи» начнут с места в карьер

    «Лион» — «Метц». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч Лиги 1 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Метц»
    Мемфис Депай
    «Лион» сыграет на своем поле с «Метцем» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Января 2021 года
    Лион
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    •  Лион 23:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.27
  • X
  • 6.00
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  • 10.50
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» является лидером чемпионата. Команда Руди Гарсии набрала 40 очков, что на один пункт больше, чем у основных преследователей ПСЖ и «Лилля».

    В минувшем туре «ткачи» потеряли шанс оторваться от конкурентов. Ничья с «Ренном» (2:2) получилась боевой, но очень несвоевременной.

    К слову, в том матче лионцы еще легко отделались. По ходу встречи «Лион» уступал 2:0, но голы Депая и Денайера спасли ситуацию.

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    «Лион» до ничьей с бретонцами имел серию из трех подряд побед. Разумеется, в матче с «Метцем» «ткачи» постараются вновь вернуться на победный путь.

    «Метц»

    «Метц» в минувшем туре дома расписал мировую с «Ниццей» (1:1). До того команда подписала соглашение с «Бордо» (0:0).

    Впрочем, такое миролюбие команды обусловлено проблемами в атаке. 20 мячей забил «Метц» в 19 матчах, зато пропустил только 18.

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    • Гости в этой встрече наверняка будут довольны набранным баллом. Вот только в 8 (!) последних очных встречах этих оппонентов верх неизменно берет «Лион».

    Наверняка так случится и на сей раз. Причем гостям не поздоровится еще до перерыва.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.30, на ничью за 5.75, а на «Метц» — за 10.50

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    «Лион» старается удержаться на вершине, и вообще на голову превосходит оппонента.

    «Метц» имеет репутацию неудобного оппонента, но не для «Лиона».

    Хозяева выглядят мощнее оппонента, и наверняка в итоге добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.72

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