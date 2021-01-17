«Лион» — «Метц». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч Лиги 1 17 января 2021 года

«Лион»
«Лион» является лидером чемпионата. Команда Руди Гарсии набрала 40 очков, что на один пункт больше, чем у основных преследователей ПСЖ и «Лилля».
В минувшем туре «ткачи» потеряли шанс оторваться от конкурентов. Ничья с «Ренном» (2:2) получилась боевой, но очень несвоевременной.
К слову, в том матче лионцы еще легко отделались. По ходу встречи «Лион» уступал 2:0, но голы Депая и Денайера спасли ситуацию.
«Лион» до ничьей с бретонцами имел серию из трех подряд побед. Разумеется, в матче с «Метцем» «ткачи» постараются вновь вернуться на победный путь.
«Метц»
«Метц» в минувшем туре дома расписал мировую с «Ниццей» (1:1). До того команда подписала соглашение с «Бордо» (0:0).
Впрочем, такое миролюбие команды обусловлено проблемами в атаке. 20 мячей забил «Метц» в 19 матчах, зато пропустил только 18.
Гости в этой встрече наверняка будут довольны набранным баллом. Вот только в 8 (!) последних очных встречах этих оппонентов верх неизменно берет «Лион».
Наверняка так случится и на сей раз. Причем гостям не поздоровится еще до перерыва.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.30, на ничью за 5.75, а на «Метц» — за 10.50
«Лион» старается удержаться на вершине, и вообще на голову превосходит оппонента.
«Метц» имеет репутацию неудобного оппонента, но не для «Лиона».
Хозяева выглядят мощнее оппонента, и наверняка в итоге добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.72