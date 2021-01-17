«Лион» — «Метц». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч Лиги 1 17 января 2021 года

«Лион» сыграет на своем поле с «Метцем» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» является лидером чемпионата. Команда Руди Гарсии набрала 40 очков, что на один пункт больше, чем у основных преследователей ПСЖ и «Лилля».

В минувшем туре «ткачи» потеряли шанс оторваться от конкурентов. Ничья с «Ренном» (2:2) получилась боевой, но очень несвоевременной.

К слову, в том матче лионцы еще легко отделались. По ходу встречи «Лион» уступал 2:0, но голы Депая и Денайера спасли ситуацию.

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«Лион» до ничьей с бретонцами имел серию из трех подряд побед. Разумеется, в матче с «Метцем» «ткачи» постараются вновь вернуться на победный путь.

«Метц»

«Метц» в минувшем туре дома расписал мировую с «Ниццей» (1:1). До того команда подписала соглашение с «Бордо» (0:0).

Впрочем, такое миролюбие команды обусловлено проблемами в атаке. 20 мячей забил «Метц» в 19 матчах, зато пропустил только 18.

Гости в этой встрече наверняка будут довольны набранным баллом. Вот только в 8 (!) последних очных встречах этих оппонентов верх неизменно берет «Лион».

Наверняка так случится и на сей раз. Причем гостям не поздоровится еще до перерыва.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.30, на ничью за 5.75, а на «Метц» — за 10.50

«Лион» старается удержаться на вершине, и вообще на голову превосходит оппонента.

«Метц» имеет репутацию неудобного оппонента, но не для «Лиона».

Хозяева выглядят мощнее оппонента, и наверняка в итоге добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.72