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    У кого прервется серия?

    «Болонья» — «Верона». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Верона»
    «Верона» не проигрывает уже три матча
    В субботу, 16 января, «Болонья» на своем поле примет «Верону» в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ренато Даль'Ара», начнется в 17:00 по московскому времени. «Болонья» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Января 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 17:00 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.50
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    «Болонья»

    «Болонья» находится на 13 позиции в турнирной таблице Серии А. У команды на счету после 17 игр числится 17 набранных очков и отрыв от зоны понижения составляет пять баллов.

    До прошлого тура «красно-синие» пять матчей в итальянском первенстве закончили вничью. Они поделили очки с «Специей» (2:2), «Торино» (1:1), «Аталантой» (2:2), «Фиорентиной» (0:0) и «Удинезе» (2:2).

    Перед этой мировой серией коллектив проиграл в Милане 1:3 «Интеру» и в родных стенах «Роме» (1:5), а ранее смог добиться победы на своей территории над «Кротоне» — 1:0.

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    В прошлом туре ничейная серия сменилась на просто безвыигрышную, где на выезде «россоблу» уступили «Дженоа» (0:2).

    «Верона»

    Перед стартом данного тура «Верона» с 27 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А. До еврокубковой зоны коллективу недостает четырех пунктов.

    «Мастифы» за последние шесть поединков первенства смогли добыть две победы, одолев в первом матче нового года на выезде «Специю» со счетом 1:0.

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    • Еще в этот период они проиграли на своей территории по 1:2 «Сампдории» и «Интеру», а также расписали выездные мировые по 1:1 с «Фиорентиной» и «Торино» в минувшем игровом дне чемпионата.

    В прошлом туре клуб переиграл в домашних стенах «Кротоне» (2:1). Тем самым его беспроигрышная серия уже составляет три матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 4,60.

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